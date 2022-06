El Consell Audiovisual català i valencià en contra la nova llei

El president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), Xevi Xirgo, i el de la Comunitat Valenciana (CACV), José María Vidal, han lamentat que la Llei General de la Comunicació Audiovisual, aprovada en el Congrés dels Diputats, arriba “tard i malament”. En un article d’opinió conjunt a Vilaweb els presidents dels dos consells han criticat els “nombrosos dèficits” del text i que s’hagin passat per alt les observacions formulades pel sector i les autoritats reguladores. Aquesta llei, que es va acabar aprovant gràcies a l’abstenció del PP, posa en el mateix sac les grans productores i els productors independents, entre d’altres coses com la falta de defensa de les llengües, com el català a la televisió.

L’hemicicle del Congrés dels Diputats

Els presidents dels organismes han considerat aquest dissabte que el text és “clarament regressiu en el marc competencial autonòmic i limita les funcions dels consells audiovisuals territorials, privats de mecanismes de control” dels serveis de comunicació audiovisual televisius. Segons aquests, la Llei es regeix per “interessos particulars” i no se centra en la defensa del consumidor i, a més, retalla l’acció dels consells en protecció als menors, discurs d’odi, publicitat encoberta, desinformació o diversitat cultural.

Falta d’inversió a les productores independents

Xirgo i Vidal també han criticat l’aportació de les plataformes a la producció local i a la diversitat cultural, perquè creuen que una contribució del 5% dels ingressos generats a Espanya per aquestes plataformes a la producció d’obra audiovisual europea “denota una falta d’ambició que posa en risc el teixit industrial”. D’aquesta manera, han lamentat que no s’inverteixi més en aquestes produccions petites i que tot se centri en les grans empreses. “Ens trobem davant una llei curta en ambició i esbiaixada a l’hora de preservar els interessos del sector, que a Catalunya i València, a més, tampoc garanteix la presència adequada de totes les llengües oficials”, han apuntat.