Ciudadanos copia Puigneró i demana ara una ambaixada digital espanyola

Ciudadanos considera que Espanya, davant la situació desencadenada amb la guerra d’Ucraïna, hauria de plantejar-se l’oportunitat de crear una ambaixada digital a algun país europeu per garantir la protecció de dades de la ciutadania i la continuïtat de l’Estat en cas d’un ciberatac a gran escala. Així ho planteja la formació taronja en una proposició no de llei que ha presentat al Congrés en què crida a “aprendre de les experiències d’aquells països” que han patit atacs “russos” amb anterioritat.

En concret, cita el cas de Letònia que, després del ciberatac del que va ser objecte el 2007 i que va tombar 58 pàgines web, va fer els primers passos per a una iniciativa d’aquest tipus que va acabar cristal·litzant el 2017.

Aleshores el país bàltic va signar un acord amb Luxemburg per a l’establiment de la primera ambaixada digital del món. Això suposava l’establiment de servidors de seguretat de dades a l’altre país, amb la màxima seguretat possible i amb els mateixos drets que les ambaixades físiques, com ara la immunitat.

“L’existència d’aquesta ambaixada digital possibilitaria la continuïtat de l’Estat, fins i tot davant d’una invasió, i la protecció de dades i arxius d’intel·ligència vitals davant de la possible presa dels centres de dades principals per part del Kremlin”, assenyala Ciutadans.

Al text, al qual ha tingut accés Europa Press, la formació taronja afegeix que el desenvolupament de tecnologies com a blockchain pot resultar clau per millorar la seguretat d’aquests processos, i que l’establiment d’aquestes ambaixades digitals “suposa aprofundir en l’europeisme i els acords entre diferents governs per garantir la pervivència dels valors democràtics i liberals europeus”.

Per tot això, vol que el Congrés insti al Govern iniciar els tràmits per a l’establiment d’una ambaixada digital espanyola en algun dels nostres països aliats, “de manera que es garanteixi la protecció de dades dels nostres ciutadans” i la continuïtat de l’Estat” en cas de ciberatac a gran escala”.

Aquesta iniciativa s’assembla a l’aposta del Govern català en l’àmbit digital. El vicepresident i conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, ha defensat la idea per Catalunya, afirmant que igual com Estònia, Catalunya també vol esdevenir una “república digital”. Cs ha criticat sovint les iniciatives tecnològiques de Puigneró com és el cas de la coneguda com la NASA catalana. El diputat de Cs Carlos Carrizosa va denunciar que era una despesa “inútil” en un “xiringuito”.