L’Acord Nacional per a l’Amnistia i l’Autodeterminació s’activarà a l’abril

L’Acord Nacional per a l’Amnistia i l’Autodeterminació (ANAA) s’activarà entre el 30 de març i l’1 d’abril. Durant aquestes dates, el grup promotor de la iniciativa, que s’emmarca en els objectius de la legislatura del president Pere Aragonès, començarà les seves tasques per afavorir les relacions dels partits polítics i agents socials favorables a l’amnistia i la aurodeterminació. Com ja va avançar el president de la Generalitat, David Fernandez serà un dels impulsors del projecte i amb ell hi haurà Quim Forn, Carme Forcadell, Marina Llansana, Marina Geli i Ozgur Günes Öztürk.

Aquest dijous, fonts del grup promotor de l’ANAA han fet pública la decisió d’activar aquest acord a finals de març o com a molt tard, principis d’abril. Ho farà en una roda de premsa al Col·legi de Periodistes de Catalunya i serà el primer pas per poder aglutinar tots els partits independentistes i fer-los caminar plegats cap al mateix objectiu. Aquest és un dels compromisos que va prendre l’actual president de la Generalitat, Pere Aragonès, en el debat per a la seva investidura i que es va recollir a l’acord de govern entre ERC i Junts.

En la seva compareixença davant del Parlament després de la concessió dels indults l’any passat, Aragonès va dir que es podia “estar content per aquesta mesura de gràcia però no satisfet”. Així doncs, va explicar que volia reunir l’Acord Nacional per l’Amnistia i l’Autodeterminació abans de la reactivació de la taula de diàleg la tercera setmana de setembre, ja que ja havien fet el primer pas fent una trobada amb els grups que van donar suport a la seva investidura –ERC, Junts i la CUP–. En aquest contxet, sembla que a finals d’aquest mes es podria fer realitat aquest acord, que prèviament, va proposar el president en el seu discurs d’investidura, al que hi van està d’acord i si va sumar el seu propi partit -ERC-, Junts i la CUP.