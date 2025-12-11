Una sèrie que converteix la Terra Alta en castellanoparlant

Fa uns dies es va estrenar la sèrie Terra Alta a Movistar+, la producció dirigida pel català Eduard Cortés que és una adaptació de la novel·la de l’escriptor Javier Cercas. Hom podria pensar que hi hauria presència del català, sobretot tenint en compte que les Terres de l’Ebre és la regió de Catalunya on l’ús social del català és més alt, molt per sobre de la mitja. Però la ficció altera aquesta realitat, i no hi ha ni rastre de català. Ni un trist “bon dia”.
Concretament, i segons la darrera Enquesta d’Usos Lingüístic de la població de Catalunya, en aquest territori del sud de Catalunya l’ús social és del 66,8% –el doble que la mitjana del país–, però, ni així. La plataforma de pagament, que també paguen molts catalans, ha estrenat un thriller policial, amb un director i elenc d’actors catalanoparlants, rodada íntegrament en castellà. Com era d’esperar, les xarxes han bullit contra aquesta estrena i hi ha gent que la qualifica d'”autoodi”, de “catalanofòbia”, de “diglòssia” i “imperialisme”.
Però el que crida més l’atenció de tota aquesta història és l’argument, o excusa, que ha fet servir el director per justificar que la sèrie estigui rodada 100% en castellà. Cortés, que està envoltat d’acusacions d’assetjament sexual, va admetre fa un any a El Periódico que “a la Terra Alta no es parla una miqueta en català. Es parla cent per cent en català“.
Tot i ser conscient d’aquesta realitat, el cineasta va rebutjar rodar la sèrie en català o en català i castellà, i va justificar l’aposta per fer-la en la llengua de Castella. “El terme mitjà en un lloc així és molt complicat, ja que qualsevol intent de fer un mix entre el català i el castellà trauria veritat a la situació”, va assenyalar Cortés abans de sentenciar que ”s’ha optat pel castellà com un idioma que, d’alguna manera, la fa més global i menys local”.
Però si fer-la en català i castellà li treu veritat, com diu ell, fer-la 100% en castellà la despulla de qualsevol realisme en una Terra Alta on el català és predominant. Per tant, l’argument que fa servir el director per justificar la seva decisió és provincià i patètic. I, a més, altera la realitat d’un territori que és un bastió de la llengua catalana.