Rufián, l’heroi (o el dolent?)

Gabriel Rufián ha passat de ser el malvat dels cercles progressistes madrilenys a convertir-se en una cosa semblant a un heroi. O viceversa, segons qui li expliqui a vostè la pel·lícula. Ha estat darrerament a les portades de tots els diaris madrilenys gràcies a la seva trobada en un local de la capital per parlar del futur de l’esquerra-a-l’esquerra amb un diputat autonòmic madrileny, Emilio Delgado, que disputa a la ministra de Sanitat, Mónica García, el lideratge de Más Madrid. Una multitud que abarrotava el recinte era la mostra de l’interès que suscitava aquest esdeveniment, moderat, a sobre, per una molt polèmica tertuliana televisiva, rabiosament antidretes, si així es pogués dir. Però justificava aquesta trobada el fenomen que centenars de persones s’amunteguessin intentant entrar al recinte?, justificava el tractament donat en televisions, ràdios i diaris del que inicialment era ‘una xerrada’ en públic de dos personatges sense suport en els seus partits respectius?
Des del meu punt de vista, no. Va ser un acte amb poca substància, que, a parer meu, va presentar propostes frívoles, poc meditades i poc acordades amb els partits restants d’esquerra. O sigui, amb els que es reuniran aquest dissabte al Cercle de Belles Arts, també sens dubte en olor de multituds, i incomprensiblement, a parer meu, sense la presència de la vicepresidenta Yolanda Díaz. La dona que va forjar el moviment Sumar, la nomenclatura del qual també pot desaparèixer aquest dissabte per donar pas a un altre nom més aglutinant de cara a les eleccions generals, es convoquin quan es convoquin.
Penso que la senyora Díaz, que fa gairebé exactament tres anys –el 2 d’abril del 2023– va començar a caminar Sumar en un també molt concorregut i entusiasta acte públic en el madrileny poliesportiu Magallanes, continua sent una figura molt representativa d’aquella esquerra que es pretén ordenar –la veritat és que avui és un caos– a l’esquerra del PSOE governant, per cert, en coalició amb Sumar, almenys fins ara. Per mi, força més representativa que Rufián, que no aconsegueix treure’s a Madrid l’estigma de l’independentisme català, cosa que, com ell mateix reconeix, fa que, per exemple, a Algesires se’l miri amb recel.
Així, fora dels concorreguts cenacles d’una certa esquerra madrilenya, on és un heroi, Rufián apareix com un dolent, i això que la seva imatge com a parlamentari ha experimentat un notable creixement des dels temps en què es presentava embotit en samarretes cridaneres i portant instruments que mostrava des de l’escó, en un afany de cridar. Està fent bona tasca d’imatge als passadissos madrilenys, no menysprea aparèixer en tertúlies periodístiques conservadores i tracta de parlar ‘amb tots’.
És clar que l’important és si els partits que es congregaran aquest dissabte al Cercle de Belles Arts seran o no capaços d’articular una formació, partit, moviment o el que sigui, capaç de tenir millors resultats a les urnes del que ara pronostiquen les enquestes. Ni tan sols se sap ara qui substituiria Yolanda Díaz al capdavant d’aquest conglomerat format per Esquerra Unida, els Comuns post-Colau, més Madrid i les restes de Sumar: per descomptat, no serà Rufián, que no estarà aquest dissabte al Cercle de Belles Arts.
I, és clar, falta saber si aquest naixent moviment, o com s’acabi anomenant, serà capaç d’estendre ponts cap a Podem, que no participa en aquest intent, bàsicament per les seves rancúnies cap a Yolanda Díaz, enemiga mortal de Pablo Iglesias. Potser, una vegada que ella desaparegui del primer pla, aquest acostament entre el partit que va crear Pablo Iglesias Turrión el 2014 i la formació que va crear Díaz el 2023 pugui ser un fet. Això és el que almenys una part intenta: aglutinar vots per incrementar escons. Diuen que per frenar Vox, qui sap.
Veurem el que surt del Circulo de Bellas Artes, una “moguda” que, de moment, és fonamentalment madrilenya i que es mostra, a primera vista, força desorganitzada, sobretot en els aspectes de comunicació –jo ni tan sols he aconseguit encara ser acreditat com a periodista freelance quan això escric–. Però, sens dubte, és el primer moviment de reorganització d’un espai, a l’esquerra del PSOE, que, es calcula, podria arribar a sumar més de tres milions i mig de vots, avui dispersos entre més d’una desena de partits que competeixen, cadascun, contra els ‘germans en ideologia’, com es va dir a la trobada de Rufián amb Emilio Delgado. Un moviment que, a més, haurà de diferenciar-se ideològicament de manera clara respecte del PSOE, que amb Pedro Sánchez apareix cada vegada més virat a l’esquerra.
I, sens dubte, la recomposició de l’esquerra a l’esquerra afectarà també la votació que pugui registrar el PSOE en unes futures eleccions generals. De moment, és aviat per dir si aquesta influència seria favorable -aglutinar a l’esquerra davant ‘la dreta’, en un clar frontisme- o el contrari -dispersar el vot d’esquerra, que seria el més obvi a primera vista-.
Estem, en tot cas, davant d’un procés de recomposició molt profunda de l’espectre dels partits nacionals (i no només nacionals, és clar, però aquesta és una altra història), amb la dreta interrogant-se fins a quin punt es pot i ha de produir un acostament entre el PP i Vox, i l’esquerra, ja veiem: interrogant-nos sobre qui som, d’on venim i cap a on. Sense un centre clar, encara que amb molts intents de petits partits en naixement en cenacles i mentiders capitalins per ocupar aquest espai. Rufián ha estat el primer a ficar-se, juntament amb una figura secundària com Emilio Delgado, en aquest estany de cocodrils, provocant, juntament amb les adhesions a priori, molts, massa, recels. A Madrid, a Barcelona i, és clar, a Algesires. Per exemple.
