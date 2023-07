Quants més cops blindaran la immersió abans que la liquidin?

El que em sembla més surrealista de les reaccions a la sentència del TSJC que confirma el 25% de castellà en tres escoles catalanes són els que ho fan servir com a argument de vot per a les eleccions al Congrés dels espanyols del dia 23. Aneu, aneu quedant-vos a casa el 23J, deia Joan Josep Nuet, que va ser diputat al Congrés per Esquerra Republicana fins que el van inhabilitar.

Però a veure, Nuet, que l’anterior legislatura vam fer el que s’esperava de nosaltres, us vam votar i vau dir que el català estava blindat a les escoles amb la Llei Celáa amb la qual prèviament el Govern del PSOE us va colar que l’executiu espanyol té potestat per decidir sobre el règim lingüístic de Catalunya, just abans que els tribunals sentenciessin que no, que la presència del castellà a les escoles catalanes emana de la Sacrosanta Constitució. I Oriol Junqueras, que deia que la sentència era inaplicable, què? Com volen que els votem? Per a fer què?

Què hem de fer, tornar a votar-vos per fer veure que Espanya no va en contra nostra perquè un govern obliga les plataformes a oferir un 6% de contingut en llengües cooficials, quan el percentatge de població que viu a un territori dins de l’Estat on es parla català és de gairebé un 30% i el de qui viu a llocs on es parla una llengua cooficial és de més d’un 40%? Hem de tornar a votar-los per oferir-nos en sacrifici ritual un cop més en nom de l’Espanya progressista?

Frenar l’extrema dreta a Espanya és molt fàcil: només ho han de voler els espanyols. La millor forma ja la va dir el candidat del PP, Alberto Núñez-Feijoo, al debat d’Atresmedia: que PP i PSOE es comprometin a deixar governar la llista més votada entre tots dos. Es tractaria d’un cordó sanitari a VOX, sense complicadíssimes enginyeries parlamentàries. Aquí els sobiranistes catalans no hi tenim per què tenir res a veure. Però aquí és on entra en joc l’espai que ara es diu Sumar i el mateix PSOE, que ens necessiten com a carn de canó per no haver de cedir en res. Són els pitjors de tots.

Perquè han ofert alguna cosa els partits d’àmbit espanyol als independentistes per evitar una coalició PP-VOX? No, al contrari. I de fet, saben que no poden, perquè qui es pensi que a Espanya hi mana el govern de torn, és que no ha estat gaire pendent del que ha passat els darrers anys. El govern s’ocupa de fer semblar democràtic el procés d’assimilació de la nació catalana que duen a terme tots els poders de l’Estat, com ara la sentència del TSJC. I això no s’aturarà fins a assolir el 50% del castellà a les aules (que de facto ja existeix i les institucions catalanes no fan res per impedir-ho).

Els partits que es diuen independentistes no ens poden defensar de res, a Madrid, guanyi qui guanyi i pacti amb qui pacti, perquè l’única forma que tenen de fer-ho és, precisament, desarmar-nos. Mantenir-nos entretinguts votant-los pensant que serveix d’alguna cosa mentre l’espanyolització avança. I no hi ha gaire diferència entre un independentisme convertit en una altra cosa que un independentisme il·legalitzat, com diu VOX que vol fer i no pot.

La pregunta que ens hem de fer, penso, amb tot plegat, és: què preferim, ser esclaus per mantenir-nos vius com a nació, o assumir el risc de lluitar frontalment contra qui ens vol morts, sense intermediaris, per intentar ser lliures? Jo penso que som molt més forts que les nostres institucions i del que ens volen fer creure, que és totalment interessat pensar que es pot governar els catalans contra la seva voluntat carregant-se el que no s’ha carregat ni 40 anys de franquisme i que qui tenim al davant són molt més covards i més tanoques del que pensem, i que s’ha demostrat ja diverses vegades. I el primer passa per deixar de votar els que defensen el contrari, que ara mateix són tots.