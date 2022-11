El PSOE és infinitament pitjor que el PP per a Catalunya

Alguns encara sostenen que els independentistes diem que el PSOE és pitjor que el PP per a Catalunya perquè ens interessa el com pitjor millor, i els socialistes ens ofereixen un encaix (sic) que fa que el projecte independentista es desinfli. Aquesta afirmació no només la refuta el fet que, més enllà de declaracions sempre matisades o rectificades després, el PSOE hagi plantejat a Catalunya exactament la mateixa oferta, és a dir, cap; aquesta setmana l’exministre José Barrionuevo ens ha recordat que també la refuta el fet que els socialistes hagin arribat a comandar terrorisme d’Estat per preservar la unitat d’Espanya. Un terrorisme del qual no n’han retut comptes en seu parlamentària ni tots els implicats, com ara Felipe González, a qui Pedro Sánchez, lluny de qüestionar, continua donant les gràcies als seus mítings per tant que ha fet per Espanya. Un terrorisme que no és el primer cop que Barrionuevo justifica.

La idea d’Estat de PP i PSOE és tan similar que la mateixa setmana que el condemnat pels GAL durant el govern de González deixa palès que veu normal combatre terrorisme amb més terrorisme, la ponent del Parlament Europeu sobre el cas Pegasus dona per provat l’espionatge contra independentistes, també durant un govern del PSOE, i la presidenta de la Comissió de Control Pressupostari del Parlament Europeu diu que no en té ni idea de què ha fet el govern socialista espanyol amb els fons europeus. I no cal ni esmentar totes les lleis catalanes que se segueixen tombant des de Madrid, o l’anomalia de tenir un ministre d’Interior que continua en el punt de mira del Tribunal Europeu de Drets Humans per permetre tortures en processos judicials que instruïa.

Que el PSOE és pitjor que el PP per a Catalunya, per tant, és una evidència que només els cínics com Oriol Junqueras o Gabriel Rufián volen tapar afirmant allò que Esquerra no és responsable de les decisions dels socialistes, sinó d’algunes de les seves rectificacions. Com si el fet de saber-se amb el suport incondicional dels republicans no motivés les decisions del govern de Sánchez.

Perquè mentre que el PP admet que mai no hi haurà una alternativa a Catalunya a l’assimilació per part d’Espanya, el PSOE insinua la possibilitat que n’hi hagi una si ens agenollem prou, cosa que evidentment no acaba passant mai perquè el seu projecte polític se sustenta en mantenir-nos agenollats a l’espera d’aquesta oferta mentre passen el corró de la uniformització i s’aprofiten precisament de la radicalitat del discurs del PP i de VOX i del marc traçat el 2017 amb la violència per mantenir-se al poder sense necessitat de fer res diferent.