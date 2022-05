Pegasus a la Moncloa

Avui hem assistit a un nou gir de guió del cas Pegasus que ha sorprès tothom i no ha convençut ningú. L’anunci des de la Moncloa, amb molt poques dades i molts interrogants, que el Centre Criptològic Nacional (CCN) ha detectat espionatge al president espanyol i a la ministra de Defensa el mes de maig i el de juny del 2021, respectivament. Intrusions il·lícites i externes als seus mòbils institucionals: externes a què? Doncs segons Bolaños duts a terme per organitzacions no oficials i sense autorització. Com ho han sabut tan ràpid? Si la investigació compromesa per Bolaños per aclarir els 65 casos destapats per The Citizen Lab i The New Yorker encara deu estar pendent de ves a saber quantes signatures autoritzant-la.

Fa mesos que corrien notícies d’espionatge a caps d’estat europeus, com Macron o Merkel, però no es va fer res per assegurar aleshores que no hi havia forats en la seguretat presidencial i ministerial? No els fan revisions de mòbil com els fan amb freqüència escombrat de despatxos, de vehicles, de domicili en el cas dels que no viuen en edificis oficials? Són alts responsables d’un Estat. O es va comprovar i no es va dir? Quants infectats més al govern espanyol? Faran públics els informes del CCN?

Pràcticament un any després, es fa públic ara precisament. Per què s’han fet públics els de Sánchez i Robles? Quan l’efecte de la visita de Bolaños a la consellera de Presidència ha estat poc per insuficient, lent i nul·lament compromès amb l’esclariment dels fets i amb la defensa de càrrecs executius i legislatius. Quan l’itinerari del posicionament del govern espanyol sector PSOE ha passat de la negació a l’acceptació parcial amb excuses variables, i finalment a l’atac de la ministra de Defensa perquè als-independentistes-se’ls-espia-i-el-que-convingui-i que-ho-duguin-als-jutjats-però-compte-amb-el-que-denuncien. Ells dos, precisament, sense proves. Com dient que com poden haver donat ordres d’espiar si són els espiats.

Cal exigir més transparència i investigació independent. I més depuració de responsabilitats que mai, sigui per incompetència per no saber i per no fer net, sigui per fer espiar adversaris polítics, o per tot alhora.