L’odi insuficient

Aquesta setmana s’han conegut les posicions del Govern i la Fiscalia Provincial de Barcelona respecte al gag catalanòfob de l’obra Esas Latinas que la companyia Teatro Sin Papeles va representar el passat 16 de juliol en un acte organitzat per l’Ajuntament de Barcelona. Els primers, a través dels serveis jurídics, es van rentar les mans i van concloure que no hi veia discurs d’odi en una obra que tergiversa sense cap mena d’escrúpols la realitat lingüística de Catalunya, sobretot en l’àmbit sanitari. Cal recordar que en aquests gags catalanòfobs es feien servir frases com: “Estamos en Catalunya i aquí se ‘parla català’“. Una alteració de la realitat que, premeditada o no, és un discurs d’odi contra els catalanoparlants.
L’obra posa als castellanoparlants com a víctimes, però falseja la realitat, ja que els castellanoparlants no tenen cap problema amb l’idioma a Catalunya. Les denúncies de catalanoparlants per vulneració de drets lingüístics no han parat de créixer els darrers anys mentre que les dels castellanoparlants són residuals. De fet, segons resultats de Plataforma per la Llengua, el 99% les discriminacions lingüístiques que pateixen els barcelonins són per parlar en català. I una altra dada: enguany aquestes discriminacions han crescut un 52% fins a arribar a les 190″. I on no ha arribat el Govern ho ha fet el ministeri fiscal, que admet que el gag és un discurs d’odi que no es pot emparar en la llibertat d’expressió. Tot i això, no el veu prou greu per obrir un procés penal. Per a la fiscal és insuficient, però què hauria fet la fiscalia o la justícia espanyola en cas que l’obra teatral fes comentaris hispanofòbics? Sabem la resposta: obrir un procés penal.
El pitjor de tot això és que ni el Govern ni cap partit independentista que considerava la situació constitutiva de delicte d’odi ha estat capaç de presentar una denúncia a la fiscalia per defensar els drets dels catalanoparlants. Ho van haver de fer el col·lectiu Acció Cassandra, que ara defensen la seva estratègia i la contraposen amb la sentència condemnatòria a dos anys de presó per a l’acusat de piular en contra dels pares que van demanar el 25% de castellà a Canet de Mar. El que no pot ser és que el conseller de Política Lingüística digui que els serveis jurídics del Govern no hi veuen delicte d’odi i que quatre línies més avall admeti que el gag “fomenta l’animadversió contra la llengua catalana i intenta promoure estereotips i discursos que perjudiquen la cohesió social en un tema tan sensible com el de les discriminacions lingüístiques”. O és delicte d’odi o no ho és, però va sent hora que als catalanoparlants els defensi algú més que ells mateixos amb denúncies a Plataforma per la Llengua o a l’Agència Catalana de Consum.