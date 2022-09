NoVolemVotar

Estarem d’acord que col·laborar amb allò que vols combatre és mal negoci. És exactament el que fan els tres partits votats pels independentistes, que es passen el dia carregant contra un Estat amb el qual col·laboren també cada dia. Hi col·laboren, a més, per mantenir privilegis partidistes i des de la més absoluta submissió, que és l’únic lloc que s’han sabut guanyar davant d’Espanya.

No cal explicar tot el que està fent Esquerra amb els socialistes, “a cambio de nada”. I ja coneixem les comèdies dels convergents, que parlen com si fossin activistes mentre a la vida real cobren per fer autonomisme, segueixen a la DIBA amb els del 155, persegueixen judicialment represaliats independentistes i es carreguen diputats electes quan Espanya ho mana, per posar només alguns exemples. Pel que fa a la CUP, després del referèndum van accedir a presentar-se a les eleccions imposades i més endavant ni tan sols van tenir el valor de forçar unes noves eleccions quan Espanya i Puigdemont van decidir que els catalans no podien tenir el president que havien votat. Ara, la CUP deslegitima el resultat del referèndum, tracta el Govern amb complaença -sense tocar mai tendre- i els seus diputats al Congrés parlen de reformar Espanya. Quins revolucionaris!

Si estem d’acord que col·laborar amb allò que es vol combatre és mal negoci, per què hauríem de donar el nostre suport a uns partits que són tan diferents de com voldríem? Quin sentit té que legitimem les seves tares amb el nostre vot? Si els continueu votant, a veure, què espereu que canviï? Amb manifestacions com les d’aquesta Diada no els fareu cap mal, per molt que hi aneu amb una samarreta negra. Tot això els la bufa, si a l’hora de la veritat els doneu teta.

De la mateixa manera que l’actual Govern no està en la posició de poder negociar res amb l’Estat perquè n’és ostatge, els independentistes no serem cap amenaça pels partits si continuen obtenint de franc allò que més volen de nosaltres. Com estableix l’abecé de la supervivència, si no representes cap perill, si l’altre sap que no tens la capacitat de fer-li mal, la teva voluntat no compta per a res. Per contra, si en aquest cicle electoral s’abstenen centenars de milers d’independentistes, farem un mal que mourà tecles, segur. Guanyarien els espanyols, sí. Però com a mínim deixaríem de perpetuar una farsa que ens condemna a perdre sempre. No hem de tenir por que els espanyols ens governin del tot. Amb els partits col·laboracionistes, els espanyols ja ens governen del tot.