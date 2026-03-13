Laporta, per Tutatis!

Quan Joan Laporta es va presentar a les primeres eleccions era un candidat antiestablishment. Aleshores, que encara era soci, el vaig votar. Ho tornaria a fer. Han passat els anys i continua essent la bèstia negra dels nans del l’Ibex 35 i de les elits ridícules catalanes, que viuen de posar la cadira i netejar les sabates als seus germanastres grans de Madrid.
Veient quina campanya ha fet el que s’ha de titllar d’antilaportisme es constata quina mena de gent són. Han cremat totes les naus i, a més, hi han calat foc de males maneres. Personatges que serien capaços de domiciliar el Barça a Alacant, perquè ja ho han fet en altres facetes vergonyoses de la seva vida privada i suposadament empresarial, i, a sobre, diuen que pensen en el club. El to que han utilitzat no són simples males arts, són maniobres d’espardenyots criats al planter de les escoles de negoci que s’han dedicat a arruinar centenars d’empreses del país.
Aquests del fangar antilaportista l’acusen de considerar-se el club en si mateix. Ho diuen els que parlen del Barça de Negreira, el cas instruït pel mateix togat de la bogeria de la Volhov, i encara volen dirigir el club. Sort que hi havia Laporta, perquè van tenir l’oportunitat de destrossar la institució i, afortunadament, hi havia un tipus amb ganes de gresca i capaç de fer botifarres desacomplexadament que va aturar una ofensiva bruta i indecent contra el millor Barça de la història.
De fet, Laporta ha resistit amb la poció màgica d’una fórmula senzilla: jugar a l’ofensiva i no aixoplugar-se en la resistència dels esporuguits i que es protegeixen a recer del sistemes polítics, mediàtics i econòmics de l’administració, el BOE i el DOGC. Laporta, amb encerts i errades, no només ha fet resistir el Barça sinó que, com l’Astèrix, té atemorits els romans. Ja poden venir amb ous a vendre i amb tota la quantitat ingent de calers i de principis que s’han deixat en la contracampanya, perquè si els antilaportistes sabessin de futbol, recordarien una gran frase del líder suprem de la futbol modern, Johan Cruyff: “Mai no he vist una bossa plena diners que marqués un gol”. Laporta, per Tutatis!