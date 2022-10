I l’embat què, Junts?

Els partits del procés no es barallen perquè tinguin estratègies diferents sobre com fer la independència -d’això no en tenen, ho han demostrat disciplinadament durant les tres últimes legislatures-, els partits es barallen perquè hi ha en disputa la gestió de la pseudo-autonomia, que d’això sí que en saben, sobretot els convergents, que porten tota la vida fent-ho. Fins que aquesta premissa, que molts hem repetit molts cops, no sigui d’acceptació general, Junts, Esquerra i també la CUP podran continuar interpretant els seus rols en aquest metavers discursiu completament deslligat dels seus actes, una realitat paral·lela en què poden dir missa encara que tots els fets indiquin el contrari.

Des del dia 1 d’octubre del 2017, cap dels tres partits ha fet absolutament res per avançar cap a la independència. A veure, què han fet? Què? En les causes personals dels seus dirigents sí que han avançat, tant pel que fa als presos com pel que fa als exiliats, aquí sí que hi han posat ganes i punteria, però per avançar cap a la independència, res, zero, ningú, tot ha estat submissió i col·laboració personalista i l’únic que ha variat entre un partit o l’altre ha estat la manera com l’han explicat o materialitzat.

És a dir, les patums puigdemontistes de Junts han propiciat la sortida del Govern perquè consideren que els convé electoralment, no pas perquè estiguin indignats amb les reculades d’Esquerra. Els republicans pacten històries amb els socialistes, sí, i ells també, no només al govern de la DIBA sinó que també han participat d’un pacte d’estat per incloure la curricularitat del castellà en una llei catalana. Això també ha estat culpa d’ERC, o del PDeCAT, o de Jordi Sánchez?

Ja és curiós que els dirigents puigdemontistes hagin volgut sortir del govern ara que ja faltava tan poc perquè comencés el suposat “embat” contra l’Estat. How convenient. Això és el que van pactar amb Esquerra a l’hora de formar govern: dos anys de taula de diàleg i, quan no funcioni, que comenci l’embat. Joan Canadell, un dels qui ha defensat la sortida de Junts, fa només tres mesos piulava: “Opinió PERSONAL sobre la situació provocada per la destitució de la MH @LauraBorras. El q cal és complir acord de govern per preparar l’embat i activar la declaració d’independència. Portem 5 anys esperant, no podem allargar 2,5 anys més!!!”. Ara es veu que això ja no val, ara que arribava la seva part de l’espectacle, ara que calia complir amb el compromís que ells van fer servir per justificar la seva entrada al Govern, ara que els hauria tocat assumir responsabilitats nacionals, ara fugen endavant, com sempre. I molt de blablabla, com sempre. No se’ls acaba mai el xiclet, als convergents.