Allà, a les confederacions i a les federacions, ja ho saben, tot això? 

Encara no ens n’hem sortit del sotrac que ha generat l’abús comès pel president de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) contra Jenni Hermoso, i contra tota la societat també, sobretot amb la seva posada en escena i l’ús i abús de mitjans privats, però també públics durant l’assemblea general, al llarg de la qual ens confirmava un autoretrat masclista que signava amb el seu “no voy a dimitir” compulsiu i el seu dit dret assetjador, que ara ens hem hagut d’escoltar la simplicitat masclista d’aquest altre senyor confederat, el Garamendi.

És la nomenclatura de tots aquests espais, obsoleta, patriarcal, irreal, o és que són ells, aquests senyors que mantenen confederacions, federacions i més perquè s’hi amaguen, creient que són rellevants davant el món? El primer va pretendre dir-nos què és el vertader feminisme, i aquest segon s’ha permès dir que “las mujeres teneis que tener muy claro que no hay techo de cristal”. Ja tenim identificat un patriarca més: la necessitat de dir a les dones què hem de fer, pensar, saber, viure, o sentir és un signe inequívoc de patriarcat.

Més enllà de com construeixen un món que sembla paral·lel, irreal, llunyà a la major part de la ciutadania, més enllà de l’oportunitat que estem tenint aquests dies de veure com les federacions, les confederacions i tots aquests espais són institucions funcionals al patriarcat dins les quals els senyors patriarques gestionen els seus privilegis violentant i creient que tenen la veritat, el que em pregunto cada cop que en sé d’algun és si saben com funciona i què passa al món real. Vull dir… que les estadístiques (això que agrada tant als senyors) també ho diuen, que hi ha sostre de vidre a les empreses, a les institucions públiques i a tot arreu. Que les estadístiques i els estudis assenyalen que no només hi ha sostre de vidre, sinó que hi ha terra enganxós i que moltes dones hi estan atrapades professionalment.

Que a Catalunya, i a l’Estat espanyol, la desigualtat està quantificada, que està estudiat com aquesta s’expressa en formes de violència i que, per això mateix, es destinen milions d’euros a abordar-la i a mirar d’acompanyar les seves víctimes. Cada cop que veig un senyor patriarca dir a les dones què han de pensar em pregunto si sap, per exemple, que existeixen fons europeus i estatals expressament pensats per combatre la desigualtat i les violències que se’n deriven, si sap que per tot el territori hi ha milers de professionals que són en una taula esperant dones que arriben a explicar com les viuen, les desigualtats i les violències, i em pregunto si saben dels centenars de recursos públics que cada administració hi destina.

Imagino un món en què la notícia no és què han dit els patriarques de les empreses o del món del futbol a la societat: imagino un món en què els telenotícies, les ràdios i els diaris fan d’altaveu a tècniques, psicòlogues i treballadores socials de Siads, de Piads, de comissaries de Mossos, d’oficines del SOC i del SEPE, de comissions d’igualtat de les universitats públiques o de tècniques d’igualtat dels ajuntaments, per exemple.