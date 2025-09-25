A Podemos li importa un rave Catalunya i el seu autogovern

Podemos ha col·laborat aquesta setmana amb PP i Vox al Congrés dels Diputats per tombar la transferència de competències en immigració a Catalunya, una mesura que comptava amb el vistiplau de PSC, Junts, Esquerra Republicana i Comuns. És a dir, la mesura disposava d’un gran consens de la representació catalana a la cambra baixa, com es va evidenciar en el debat parlamentari de la presa en consideració de la mesura. Però Podem, que va renunciar a presentar-se a les darreres eleccions al Parlament, ha preferit alinear-se amb la dreta i l’extrema dreta contra Catalunya amb el fals argument que la mesura de Junts és “racista”. De fet, Podem va tombar la presa en consideració de la mesura, rebutjant així fer esmenes per modificar el redactat del preàmbul de la norma i a l’articulat.
Aquest traspàs, segons ha defensat Montero, implicaria perpetrar una política racista. És curiós que Espanya o qualsevol altre país del món pugui disposar de lleis migratòries, però, en canvi, Catalunya no pugui gestionar les competències en immigració perquè ells han decidit que la proposta és racista. I quan governi PP i Vox què diran? Perquè aquestes competències les havia d’assumir la Generalitat, en mans del PSC i Salvador Illa, i no Junts. Amb tot, la decisió de Podem traspua un atac furibund contra Junts. Només cal escoltar els arguments esgrimits per l’exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, a TV3, on va acusar el portaveu d’Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, d’“empassar-se aquesta merda de Junts i del pujolisme”. Això a Rufián, que no és gens sospitós d’empassar-se res que vingui de Junts com ha quedat clar aquestes darreres hores. Però Rufián és l’excusa per atacar Junts amb tota l’artilleria, fins al punt que la presentadora el va tallar.
La formació de Montero, Belarra i Iglesias assenyala els de Puigdemont, però, en canvi, obvien que la mesura estava pactada amb el PSOE. “És exercir racisme institucional”, justificava Montero per oposar-se a la cessió de competències, però, en canvi, callava quan ella era ministra d’Igualtat i el ministre Marlaska la policia espanyola actuava contra els immigrants a la tanca Melilla. De fet, Podemos sap perfectament que el traspàs a Catalunya es tracta de cedir la gestió. És a dir, simbòlic, perquè la legislació continuarà sent espanyola perquè com va deixar clar el diputat socialista José Zaragoza “delegar competències no és el mateix que transferir-les, i implica que no se cedeix la titularitat”. Amb el seu vot, ha quedat clar que l’autogovern de Catalunya els importa un rave perquè ha ignorat l’ampli consens que tenia la mesura i amb el sentit del seu vot ha evitat obrir un període d’esmenes per millorar o modificar allò que no li agradava del redactat, sobretot el preàmbul. El que hi ha en aquesta decisió de votar amb PP i Vox és una gran dosi de marcar paquet, desmarcar-se de Sumar i intentar treure rèdit electoral a Espanya a costa de Junts per Catalunya.