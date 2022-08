Enguany la Universitat Catalana d’Estiu ha arribat a la 54ena edició. Una xifra històrica del conclave acadèmic, i polític, que se celebra a Prada, el Conflent, a la Catalunya Nord. La UCE també ha donat el tret de sortida per ser acadèmicament, la Universitat de les Universitats. A més, la UCE ha de treballar per esdevenir un punt de trobada i d’arrencada de la temporada política. De fet, hauria de ser el Gamper de la política catalana, el lloc on just abans d’encetar el curs polític, els protagonistes de la temporada ensenyessin les seves cartes, propostes i objectius.

La UCE té ja assolit un quadre acadèmic i un programa formatiu de primer nivell. Els cursos d’història, ciència política, dret, llengua o filosofia s’han consolidat com una experiència novedosa, oberta al debat i, fins i tot, en podríem dir que agosarada en alguna de les seves edicions. Per exemple, fa quatre edicions, el curs sobre la història de l’ordre públic a Catalunya, una temàtica que semblava passar per alt la historiografia catalana. L’aval al seu potencial acadèmic es va constatar en l’edició d’aquest any quan en un mateix acte van reunir vuit rectors de les universitats catalanes. La conclusió és que volen entrar en la governança de la UCE per esperonar-la i acabar-la de posar al dia. Una notícia extraordinària.

A més, aquesta 54 edició ha tingut un altre èxit i és el retorn del PSC a les classes. L’encarregat d’explicar la seva ponència política va ser Ferran Pedret, el secretari de la Mesa del Parlament, i un dels ideòlegs del partit. Pedret va exposar sense embuts el projecte nacional i estatal dels socialistes. Curiosament, va ser aplaudit i tot pels alumnes, uns alumnes que no és cap secret tenen unes vel·leïtats polítiques molt allunyades dels posicionaments de Pedret. La presència del PSC en el debat polític de la UCE és molt important, i ara cal treballar per tal que també s’hi incorporin els Comuns. La UCE és sobretot això, una universitat. Universitat, una mostra del que és l’immens i complexe mosaic de l’univers polític català. Llarga vida a la UCE i, sobretot, amb tothom.