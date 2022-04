Fibracat segueix endavant aquest 2022 amb el seu propòsit de convertir-se en l’operador de telecomunicacions líder i de referència a Catalunya, amb la posada en marxa d’una ambiciosa estratègia de creixement, mitjançant la qual preveu assolir el milió de clientes en el període 2022-2025.

Sota la campanya “Hi ha sumes que resten i sumes que multipliquen”, Fibracat arrenca el seu pla d’expansió amb el llançament de noves tarifes que la situen entre les companyies més competitives del sector a Espanya, ja que permeten contractar a preus molt atractius els seus diferents paquets de connexió a internet per fibra, telefonia fixa i mòbil i televisió. Un ventall de serveis als quals se suma, per a tots aquells clients que ho desitgin, la possibilitat de gaudir de forma gratuïta durant un any d’altres serveis digitals.

En aquest sentit, amb Fibracat ja és possible contactar per només 9,99€ el seu paquet Fibra, que integra connexió per fibra de 600 Mbps (servei simètric, igual velocitat de descàrrega que de pujada), trucades il·limitades des de telèfon fix i Fibracat Plus Bàsic (servei de televisió gratuït amb accés a més de 50 canals en obert). Amb aquesta nova tarifa, Fibracat passa a liderar el mercat de les ofertes de fibra més atractives a Espanya, essent l’única operadora que per menys de 25€ inclou la contractació de fibra (600 Mbps) i un servei de televisió.

Fibracat Reus

Una altra novetat destacada de la companyia és el seu nou paquet Fibra + Mòbils que inclou per només 34,99€ fibra òptica (600 Mbps), trucades il·limitades des de telèfon fix, juntament amb dues línies de telèfon mòbil amb trucades il·limitades gratuïtes a territori nacional i 50 GB a compartir, i Fibracat Plus Bàsic. S’afegeix un any de subscripció a la plataforma de continguts Amazon Prime.

Com acció especial que tanca aquesta varietat de serveis digitals amb preus únics, Fibracat és l’únic operador en l’actualitat que regala un any de domini .cat de forma totalment gratuïta per a tots els productes, totes les altes de fibra o fibra+mòbil, gràcies a la renovació del seu acord d’exclusivitat amb Fundació.cat amb el convenciment que un .cat contribueix a projectar al món la singularitat, els valors i el caràcter emprenedor de la societat catalanoparlant. L’acord de Fibracat amb Fundació.cat no suma, sinó que multiplica els valors de la marca que aposta pel foment de l’ús del català en l’àmbit d’internet i les tecnologies de la informació i la comunicació.

Fibracat inicia així una nova etapa, en la qual també estrena nova web, més operativa i intuïtiva, amb l’objectiu de simplificar al màxim el procés de contractació dels seus serveis. A més a més, aquells que desitgin sumar-se a l’equip professional de Fibracat i formar part del seu ambiciós projecte, poden fer-ho amb el model de franquícia, omplint la sol·licitud disponible a la seva web www.fibracat.cat, on també es pot consultar més informació sobre el seu pla de noves tarifes.

En paraules de Meritxell Bautista, cofundadora de Fibracat i presidenta de Fibracat TV: “Estrenem una etapa clau per a la companyia en la qual perseguim facilitar l’accés als nostres serveis a tots els públics. Vivim en un món digitalitzat i el nostre compromís com a teleoperador global passa per entendre internet com un bé essencial i no com un luxe”.

Sobre Fibracat

Fibracat és el primer operador global de telecomunicacions de Catalunya que ofereix serveis d’internet amb fibra òptica, telefonia fixa i mòbil i TV en línia. Arriba a més del 80% de la població del país i té, en el seu pla estratègic, l’objectiu d’arribar al milió de clients el 2025. La companyia va néixer el 2013 i, des d’aleshores, ha impulsat l’estesa de fibra òptica a tota Catalunya. El 2020, Fibracat va crear FibracatTV, un canal de TDT centrat en la promoció del talent femení i la revolució tecnològica.