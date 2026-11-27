El finançament singular de Catalunya és una de les carpetes que més incomoden ERC i el PSOE en plena campanya de les eleccions espanyoles del 29-N, malgrat que totes dues formacions expressen reiteradament la voluntat de repetir entesa a Madrid en un front d’esquerres contra PP i Vox. L’acord que va permetre la investidura de Salvador Illa el 2024 al Parlament continua pendent de desplegament i, malgrat que els republicans el reivindiquen com un compromís polític propi, no l’han convertit en l’eix central de la campanya. A l’altra banda, el PSOE defensa una reforma general del sistema de finançament autonòmic, amb més recursos per a totes les comunitats, però evita recuperar els termes més ambiciosos del pacte amb ERC, especialment pel que fa a la sobirania fiscal i la capacitat de recaptació de la Generalitat. El PSC sí que ha fet algun apunt de campanya, reivindicant el nou model com un avenç per a l’autogovern, però situat dins d’un projecte federal per a l’Estat.
La qüestió de fons transcendeix els prop de 4.700 milions d’euros addicionals que podria rebre la Generalitat, i posa sobre la taula tres qüestions polítiques de fons: quin grau d’autonomia fiscal ha de tenir Catalunya, com s’ha d’articular la relació amb l’Estat i fins on pot arribar una transformació federal del model territorial sense sortir del marc autonòmic actual. Claus que, en la campanya del 29-N, passen volgudament de puntetes en tots dos partits, més centrats en la guerra entre els blocs de l’esquerra i de la dreta a Espanya. Tot i així, el PSC ha fet una picada d’ullet als republicans al seu manifest del 29-N.
El PSC incorpora el federalisme al seu projecte electoral
El PSC no en fa bandera als mítings, però sí per escrit i engalanat amb el concepte de federalisme: aposta per una reforma de la Constitució que consolidi l’orientació social i federal de l’Estat, reconegui la pluralitat territorial i reforci les competències de les comunitats autònomes i els ajuntaments. El partit recupera així el federalisme com a proposta política per redefinir l’encaix de Catalunya, i contraposa aquesta via a la confrontació dels anys del procés.
I entra al tall presentant el desplegament de l’autogovern i la normalització de les relacions entre Catalunya i l’Estat com alguns dels principals actius dels governs socialistes. En aquest marc, reivindica el nou finançament, el traspàs de Rodalies, la condonació del deute vinculat al Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) i l’ampliació de l’aeroport del Prat. Pel que fa al finançament, el PSC, a diferència del PSOE, defensa explícitament un model singular per a Catalunya, que respecti el principi d’ordinalitat i mantingui una solidaritat transparent amb la resta de territoris. El manifest incorpora la xifra de 4.686 milions d’euros addicionals anuals que la Generalitat calcula que aportaria el nou sistema i sosté que aquests recursos permetrien reforçar la sanitat, l’educació, les cures i la protecció social. Però el PSC no va per lliure, i a Madrid no estan per aquestes singularitats. El partit de Pedro Sánchez presenta la reforma com una actualització general del finançament autonòmic, amb més recursos per al conjunt de comunitats, i no situa al centre del seu programa la recaptació de tots els impostos per part de l’Agència Tributària de Catalunya.
ERC reclama el compliment d’un pacte que encara no s’ha desplegat
Per a ERC, el finançament és una de les principals credencials de la negociació que va permetre investir Illa el juliol del 2024. L’acord amb el PSC preveia que l’Agència Tributària de Catalunya assumís progressivament la gestió, la recaptació, la liquidació i la inspecció de tots els impostos generats al país, amb l’excepció dels tributs locals. També establia una aportació catalana a l’Estat pels serveis que presta a Catalunya i una contribució a la solidaritat amb la resta de comunitats. Els republicans van presentar aquell compromís com un pas cap a un concert econòmic solidari i cap a la plena sobirania fiscal. No es tractava únicament d’obtenir més recursos, sinó de modificar la relació tributària amb l’Estat i donar a les institucions catalanes més capacitat per gestionar els ingressos que genera el país.
I si bé Gabriel Rufían centra la campanya en la lluita de blocs, el president d’ERC, Oriol Junqueras, sí que ha recuperat aquesta reivindicació durant la campanya. Defensar que l’aprovació del nou model de finançament sigui una de les condicions del partit si té capacitat de negociació després del 29-N. També reclama al PSOE que deixi de retardar-ne la concreció i posa l’accent en els prop de 4.700 milions addicionals que podria obtenir Catalunya. Més enllà del recordatori, cap bel·ligerància per part dels republicans amb els socialistes per aquesta qüestió encara no resolta des del 2024.
El programa electoral de Gabriel Rufián manté un apartat específic sobre finançament i sobirania fiscal, però la qüestió no ha estat el principal eix de la campanya republicana. ERC ha prioritzat la defensa dels serveis públics, la confrontació amb les propostes de la dreta i la mobilització per evitar un govern del PP i Vox. Amb aquesta formulació, ERC evita posar en una situació complicada el PSOE, i alhora, també evita donar massa pes als compromisos que encara no s’han materialitzat.
Més recursos no equivalen a sobirania fiscal
La diferència entre el pacte d’investidura i la reforma que ha impulsat el govern espanyol és fonamental per entendre el debat. El nou sistema preveu augmentar la participació de les comunitats en la recaptació de l’IRPF, del 50% al 55%, i de l’IVA, del 50% al 56,5%. També incorpora el principi d’ordinalitat, perquè Catalunya mantingui una posició en recursos per habitant ajustat coherent amb la seva aportació al sistema. La Generalitat calcula que el nou model li aportaria 4.686 milions d’euros anuals addicionals, un increment del 13,35%. Per al conjunt de comunitats, la proposta representa uns 20.975 milions més. El model va rebre el vistiplau del Consell de Política Fiscal i Financera al setembre, però encara ha de completar el recorregut legislatiu necessari per entrar en vigor, amb la previsió que s’apliqui a partir del 2027.
Però aquest increment de recursos no resol la qüestió de qui recapta i gestiona els impostos. Catalunya continuaria dins del règim comú i el nou model no equival a assumir la recaptació integral que preveia el pacte entre ERC i el PSC. És aquí on es manté el principal punt de fricció entre la reivindicació republicana i la proposta que defensa el govern espanyol. La condonació parcial del deute autonòmic també forma part dels compromisos pendents. La proposta afecta uns 83.000 milions d’euros en el conjunt de les comunitats, dels quals aproximadament 17.104 milions corresponen a Catalunya vinculats al FLA. ERC ha defensat que l’operació permetria alleugerir la càrrega financera de la Generalitat i alliberar recursos que ara es destinen al pagament d’interessos, però no n’ha fet bandera en campanya.
Models territorials enfrontats
El PSC reivindica una evolució federal del model autonòmic i ERC reclama avançar cap a la sobirania fiscal. I més enllà d’aquestes dues formacions, altres partits han fet referències al model de finançament. Junts per Catalunya aposta per un canvi estructural del sistema de finançament amb un concert econòmic català que situï Catalunya fora del règim comú i permeti a l’Agència Tributària de Catalunya recaptar, gestionar i liquidar tots els impostos generats al país, mentre que el Parlament decidiria com es distribueixen els recursos. A aquest canvi de model hi afegeix una rebaixa de la pressió fiscal, amb la deflactació de l’IRPF i l’eliminació de l’impost de successions i donacions.
El PP rebutja explícitament qualsevol finançament singular per a Catalunya i defensa un nou sistema multilateral, pactat amb totes les comunitats autònomes en el Consell de Política Fiscal i Financera. El seu programa descarta que cap comunitat abandoni el règim comú o que s’estableixin règims especials negociats bilateralment, i aposta per mantenir la unitat de l’Agència Tributària. Vox no concreta cap proposta de reforma del finançament autonòmic però defensa un model territorial centralitzador, amb la recuperació de competències per part de l’Estat i l’harmonització de les polítiques públiques.
El Frente Amplio tampoc no planteja un finançament singular específic per a Catalunya, però sí una reforma profunda del sistema autonòmic, amb més recursos per a totes les comunitats —almenys un 2,3% del PIB addicional anual—, més autonomia financera i més capacitat de gestió tributària per part de les hisendes autonòmiques. També proposa avançar cap a un estat federal i plurinacional, amb més reconeixement de la diversitat territorial.
Amb una presència gairebé testimonial a la campanya, el finançament singular és una carpeta incòmoda per als socialistes i els republicans, però també una prova de fins on pot arribar la seva entesa política després del 29-N.