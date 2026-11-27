El financiamiento singular de Cataluña es una de las carpetas que más incomodan a ERC y al PSOE en plena campaña de las elecciones españolas del 29-N, a pesar de que ambas formaciones expresan reiteradamente la voluntad de repetir entendimiento en Madrid en un frente de izquierdas contra PP y Vox. El acuerdo que permitió la investidura de Salvador Illa en 2024 en el Parlamento continúa pendiente de despliegue y, aunque los republicanos lo reivindican como un compromiso político propio, no lo han convertido en el eje central de la campaña. Por otro lado, el PSOE defiende una reforma general del sistema de financiación autonómica, con más recursos para todas las comunidades, pero evita recuperar los términos más ambiciosos del pacto con ERC, especialmente en lo que se refiere a la soberanía fiscal y la capacidad de recaudación de la Generalitat. El PSC sí ha hecho algún apunte de campaña, reivindicando el nuevo modelo como un avance para el autogobierno, pero situado dentro de un proyecto federal para el Estado.

La cuestión de fondo trasciende los cerca de 4.700 millones de euros adicionales que podría recibir la Generalitat, y pone sobre la mesa tres cuestiones políticas de fondo: qué grado de autonomía fiscal debe tener Cataluña, cómo se debe articular la relación con el Estado y hasta dónde puede llegar una transformación federal del modelo territorial sin salir del marco autonómico actual. Claves que, en la campaña del 29-N, pasan deliberadamente desapercibidas en ambos partidos, más centrados en la guerra entre los bloques de la izquierda y de la derecha en España. Aún así, el PSC ha guiñado a los republicanos en su manifiesto del 29-N.

El PSC incorpora el federalismo a su proyecto electoral

El PSC no lo enarbola en los mítines, pero sí por escrito y adornado con el concepto de federalismo: apuesta por una reforma de la Constitución que consolide la orientación social y federal del Estado, reconozca la pluralidad territorial y refuerce las competencias de las comunidades autónomas y los ayuntamientos. El partido recupera así el federalismo como propuesta política para redefinir el encaje de Cataluña, y contrapone esta vía a la confrontación de los años del procés.

Gabriel Rufián en el acto de inicio de campaña del 29N en Tarragona – Esquerra Republicana

Y entra en el corte presentando el despliegue del autogobierno y la normalización de las relaciones entre Cataluña y el Estado como algunos de los principales activos de los gobiernos socialistas. En este marco, reivindica el nuevo financiamiento, el traspaso de Rodalies, la condonación de la deuda vinculada al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y la ampliación del aeropuerto del Prat. En cuanto al financiamiento, el PSC, a diferencia del PSOE, defiende explícitamente un modelo singular para Cataluña, que respete el principio de ordinalidad y mantenga una solidaridad transparente con el resto de territorios. El manifiesto incorpora la cifra de 4.686 millones de euros adicionales anuales que la Generalitat calcula que aportaría el nuevo sistema y sostiene que estos recursos permitirían reforzar la sanidad, la educación, los cuidados y la protección social. Pero el PSC no va por libre, y en Madrid no están por estas singularidades. El partido de Pedro Sánchez presenta la reforma como una actualización general del financiamiento autonómico, con más recursos para el conjunto de comunidades, y no sitúa en el centro de su programa la recaudación de todos los impuestos por parte de la Agencia Tributaria de Cataluña.

ERC reclama el cumplimiento de un pacto que aún no se ha desplegado

Para ERC, el financiamiento es una de las principales credenciales de la negociación que permitió investir a Illa en julio de 2024. El acuerdo con el PSC preveía que la Agencia Tributaria de Cataluña asumiera progresivamente la gestión, la recaudación, la liquidación y la inspección de todos los impuestos generados en el país, con la excepción de los tributos locales. También establecía una aportación catalana al Estado por los servicios que presta en Cataluña y una contribución a la solidaridad con el resto de comunidades. Los republicanos presentaron aquel compromiso como un paso hacia un concierto económico solidario y hacia la plena soberanía fiscal. No se trataba únicamente de obtener más recursos, sino de modificar la relación tributaria con el Estado y dar a las instituciones catalanas más capacidad para gestionar los ingresos que genera el país.

Y aunque Gabriel Rufían centra la campaña en la lucha de bloques, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, sí ha recuperado esta reivindicación durante la campaña. Defiende que la aprobación del nuevo modelo de financiamiento sea una de las condiciones del partido si tiene capacidad de negociación después del 29-N. También reclama al PSOE que deje de retrasar su concreción y pone el acento en los cerca de 4.700 millones adicionales que podría obtener Cataluña. Más allá del recordatorio, ninguna beligerancia por parte de los republicanos con los socialistas por esta cuestión aún no resuelta desde 2024.

Encuentro entre el presidente y Oriol Junqueras. Foto: Jordi Bedmar

El programa electoral de Gabriel Rufián mantiene un apartado específico sobre financiamiento y soberanía fiscal, pero la cuestión no ha sido el principal eje de la campaña republicana. ERC ha priorizado la defensa de los servicios públicos, la confrontación con las propuestas de la derecha y la movilización para evitar un gobierno del PP y Vox. Con esta formulación, ERC evita poner en una situación complicada al PSOE, y a la vez, también evita dar demasiado peso a los compromisos que aún no se han materializado.

Más recursos no equivalen a soberanía fiscal

La diferencia entre el pacto de investidura y la reforma que ha impulsado el gobierno español es fundamental para entender el debate. El nuevo sistema prevé aumentar la participación de las comunidades en la recaudación del IRPF, del 50% al 55%, y del IVA, del 50% al 56,5%. También incorpora el principio de ordinalidad, para que Cataluña mantenga una posición en recursos por habitante ajustado coherente con su aportación al sistema. La Generalitat calcula que el nuevo modelo le aportaría 4.686 millones de euros anuales adicionales, un incremento del 13,35%. Para el conjunto de comunidades, la propuesta representa unos 20.975 millones más. El modelo recibió el visto bueno del Consejo de Política Fiscal y Financiera en septiembre, pero aún debe completar el recorrido legislativo necesario para entrar en vigor, con la previsión de que se aplique a partir de 2027.

Pero este incremento de recursos no resuelve la cuestión de quién recauda y gestiona los impuestos. Cataluña continuaría dentro del régimen común y el nuevo modelo no equivale a asumir la recaudación integral que preveía el pacto entre ERC y el PSC. Es aquí donde se mantiene el principal punto de fricción entre la reivindicación republicana y la propuesta que defiende el gobierno español. La condonación parcial de la deuda autonómica también forma parte de los compromisos pendientes. La propuesta afecta a unos 83.000 millones de euros en el conjunto de las comunidades, de los cuales aproximadamente 17.104 millones corresponden a Cataluña vinculados al FLA. ERC ha defendido que la operación permitiría aliviar la carga financiera de la Generalitat y liberar recursos que ahora se destinan al pago de intereses, pero no lo ha enarbolado en campaña.

Modelos territoriales enfrentados

El PSC reivindica una evolución federal del modelo autonómico y ERC reclama avanzar hacia la soberanía fiscal. Y más allá de estas dos formaciones, otros partidos han hecho referencias al modelo de financiamiento. Junts per Catalunya apuesta por un cambio estructural del sistema de financiamiento con un concierto económico catalán que sitúe a Cataluña fuera del régimen común y permita a la Agencia Tributaria de Cataluña recaudar, gestionar y liquidar todos los impuestos generados en el país, mientras que el Parlamento decidiría cómo se distribuyen los recursos. A este cambio de modelo añade una rebaja de la presión fiscal, con la deflactación del IRPF y la eliminación de el impuesto de sucesiones y donaciones.

El programa del PSOE defiende una reforma general del financiamiento autonómico

El PP rechaza explícitamente cualquier financiamiento singular para Cataluña y defiende un nuevo sistema multilateral, pactado con todas las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Su programa descarta que ninguna comunidad abandone el régimen común o que se establezcan regímenes especiales negociados bilateralmente, y apuesta por mantener la unidad de la Agencia Tributaria. Vox no concreta ninguna propuesta de reforma del financiamiento autonómico pero defiende un modelo territorial centralizador, con la recuperación de competencias por parte del Estado y la armonización de las políticas públicas.

El Frente Amplio tampoco plantea un financiamiento singular específico para Cataluña, pero sí una reforma profunda del sistema autonómico, con más recursos para todas las comunidades —al menos un 2,3% del PIB adicional anual—, más autonomía financiera y más capacidad de gestión tributaria por parte de las haciendas autonómicas. También propone avanzar hacia un estado federal y plurinacional, con más reconocimiento de la diversidad territorial.

Con una presencia casi testimonial en la campaña, el financiamiento singular es una carpeta incómoda para los socialistas y los republicanos, pero también una prueba de hasta dónde puede llegar su entendimiento político después del 29-N.