El salari mínim i la protecció de les persones desocupades posen de manifest dues visions diferents de la política econòmica i social que es confronten en les eleccions del 29-N. Fins a quin punt s’han d’incrementar els ingressos de les persones que treballen amb salaris baixos? I quin nivell de protecció ha de garantir l’Estat a les persones que perden la feina? Les propostes dels set partits que es presenten a Catalunya dibuixen models diferents, tant pel que fa a l’evolució del salari mínim interprofessional (SMI) com a les prestacions per desocupació. Les formacions d’esquerres prioritzen reforçar les rendes més baixes i ampliar la cobertura social, i ERC i Junts incorporen també la reivindicació d’un salari mínim català i del traspàs de les prestacions d’atur. El PP i Vox, en canvi, no plantegen increments concrets de les ajudes per desocupació ni un objectiu quantificat de pujada de l’SMI.
El 60% del salari mitjà, referència per a les esquerres
El PSC defensa blindar per llei que el salari mínim se situï per sobre del 60% del salari mitjà i que s’actualitzi periòdicament en funció de l’evolució dels preus, els salaris, la productivitat i les necessitats dels treballadors. La proposta incorpora, a més, una garantia perquè els increments de l’SMI es traslladin efectivament a les nòmines i no quedin neutralitzats per l’absorció d’altres complements salarials. La formació també vol impulsar un pacte d’estat per millorar els salaris i el poder adquisitiu mitjançant la negociació col·lectiva i un repartiment més equilibrat dels beneficis empresarials.
El Frente Amplio comparteix l’objectiu del 60%, però pren com a referència el salari mitjà net en comptes del brut. La formació vol garantir per llei que l’SMI no quedi per sota d’aquest llindar i també proposa que les pujades no puguin ser absorbides pels complements salarials. La diferència entre les dues referències no és menor, perquè el salari mitjà net és inferior al brut i, per tant, comporta una exigència diferent sobre la quantia mínima.
ERC també defensa situar l’SMI estatal en el 60% del salari mitjà brut, però hi afegeix una reivindicació pròpia: transferir a la Generalitat les competències necessàries per establir un salari mínim català de 1.460 euros. La formació republicana considera que el cost de la vida a Catalunya justifica disposar d’un llindar salarial superior al del conjunt de l’Estat i reclama capacitat normativa per adaptar-lo a la realitat socioeconòmica del país.
Junts coincideix en la necessitat d’un salari mínim català, però no fixa una quantia inicial. La seva proposta és que avanci progressivament fins al 60% del salari mitjà català, amb diàleg social, millores de productivitat i mesures d’acompanyament per a les petites empreses. La formació també planteja reforçar la negociació col·lectiva catalana i aprovar un Estatut del Treballador de Catalunya.
Alhora situa el problema dels salaris baixos en el model productiu català. La formació denuncia la dependència de sectors intensius en mà d’obra barata i de baix valor afegit, com el turisme i determinades activitats agroindustrials, i defensa orientar l’economia cap al coneixement, la innovació, la indústria i l’energia neta. Tanmateix, el seu programa no concreta cap proposta específica sobre la quantia de l’SMI ni sobre les prestacions per desocupació.
El PP posa el focus en els impostos i Vox no fixa cap objectiu salarial
El PP no concreta cap objectiu de quantia o percentatge per incrementar l’SMI, però incorpora una proposta fiscal per als treballadors que el perceben: garantir per llei que no paguin IRPF i que el llindar d’exempció s’actualitzi automàticament cada vegada que augmenti el salari mínim. També planteja abaixar l’IRPF a les rendes mitjanes i baixes i deflactar-ne les tarifes per evitar que la inflació incrementi la càrrega fiscal. Vox tampoc no fixa cap objectiu concret d’increment de l’SMI. El seu programa es limita a plantejar com a objectiu acabar amb l’atur, la precarietat laboral i els salaris baixos, i prioritza les rebaixes fiscals i de cotitzacions. Entre les mesures que proposa hi ha una quota zero per als autònoms que no arribin a ingressar l’equivalent al salari mínim, amb una cotització progressiva a partir de 50 euros per als ingressos superiors.
Més protecció per als aturats o més competències per a Catalunya
Les diferències també són significatives en la protecció de les persones que perden la feina. El Frente Amplio és la formació que planteja un increment més concret de la prestació contributiva d’atur: apujar del 70% al 80% de la base reguladora el percentatge que es cobra durant els primers sis mesos de prestació, mantenint el 70% durant la resta del període. També proposa incrementar un 25% els topalls màxims de la prestació. La formació vol reforçar paral·lelament la protecció assistencial. Entre les mesures que incorpora hi ha l’augment de l’IPREM en 100 euros, fins als 700 euros, i la seva actualització periòdica per compensar la inflació acumulada. Aquest indicador és la referència per calcular bona part dels subsidis i ajudes públiques. També planteja rebaixar els requisits per accedir a la prestació d’atur en el cas dels joves, que sovint tenen més dificultats per acumular els períodes de cotització necessaris.
ERC i Junts coincideixen a reclamar que Catalunya assumeixi la gestió de les prestacions per desocupació, encara que amb formulacions diferents. Els republicans proposen traspassar a la Generalitat les competències, els recursos humans i els mitjans necessaris perquè el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) pugui gestionar tant el pagament de les prestacions contributives com el dels subsidis assistencials. L’objectiu és que una mateixa administració pugui coordinar les polítiques actives d’ocupació —orientació, formació i inserció laboral— amb les prestacions econòmiques. Junts també reclama el traspàs de la gestió de les prestacions d’atur i la seva integració amb les polítiques d’orientació, formació i ocupació del SOC. La formació situa aquesta reivindicació dins d’una demanda més àmplia d’assumpció de competències en Seguretat Social i protecció social. El seu programa, però, no concreta cap increment de les quanties de les prestacions ni dels subsidis.
El PSC no planteja una pujada general de la prestació contributiva ni dels subsidis assistencials. Sí que proposa ampliar la protecció per desocupació als estudiants que fan pràctiques formatives, tant curriculars com extracurriculars, i revisar els mecanismes de finançament vinculats a l’atur per adaptar-los a la nova realitat del mercat laboral. També vol potenciar l’ingrés mínim vital mitjançant mecanismes que n’automatitzin i simplifiquin la concessió.
El PP tampoc no incorpora una proposta concreta d’increment de les prestacions contributives o dels subsidis d’atur. El seu programa prioritza els incentius a la contractació, la reducció de la fiscalitat i les mesures per facilitar l’activitat dels autònoms. Vox, finalment, no planteja una reforma específica de les quanties ni de les condicions d’accés a la protecció per desocupació. El seu programa defensa, en canvi, aplicar el principi de prioritat nacional en l’accés a les ajudes públiques i restringir l’ingrés mínim vital als espanyols amb menys recursos.
Entre l’increment de les prestacions, els incentius fiscals i la descentralització de la gestió, els partits presenten receptes diferents per afrontar dues de les principals vulnerabilitats del mercat laboral.