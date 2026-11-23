El salario mínimo y la protección de las personas desempleadas ponen de manifiesto dos visiones diferentes de la política económica y social que se enfrentan en las elecciones del 29-N. ¿Hasta qué punto deben incrementarse los ingresos de las personas que trabajan con salarios bajos? ¿Y qué nivel de protección debe garantizar el Estado a las personas que pierden su empleo? Las propuestas de los siete partidos que se presentan en Cataluña dibujan modelos diferentes, tanto en lo que respecta a la evolución del salario mínimo interprofesional (SMI) como a las prestaciones por desempleo. Las formaciones de izquierdas priorizan reforzar las rentas más bajas y ampliar la cobertura social, y ERC y Junts incorporan también la reivindicación de un salario mínimo catalán y del traspaso de las prestaciones de desempleo. El PP y Vox, en cambio, no plantean incrementos concretos de las ayudas para desempleo ni un objetivo cuantificado de subida del SMI.

El 60% del salario medio, referencia para las izquierdas

El PSC defiende blindar por ley que el salario mínimo se sitúe por encima del 60% del salario medio y que se actualice periódicamente en función de la evolución de los precios, los salarios, la productividad y las necesidades de los trabajadores. La propuesta incorpora, además, una garantía para que los incrementos del SMI se trasladen efectivamente a las nóminas y no queden neutralizados por la absorción de otros complementos salariales. La formación también quiere impulsar un pacto de estado para mejorar los salarios y el poder adquisitivo mediante la negociación colectiva y un reparto más equilibrado de los beneficios empresariales.

El Frente Amplio comparte el objetivo del 60%, pero toma como referencia el salario medio neto en lugar del bruto. La formación quiere garantizar por ley que el SMI no quede por debajo de este umbral y también propone que las subidas no puedan ser absorbidas por los complementos salariales. La diferencia entre las dos referencias no es menor, porque el salario medio neto es inferior al bruto y, por tanto, comporta una exigencia diferente sobre la cuantía mínima.

ERC también defiende situar el SMI estatal en el 60% del salario medio bruto, pero añade una reivindicación propia: transferir a la Generalitat las competencias necesarias para establecer un salario mínimo catalán de 1.460 euros. La formación republicana considera que el coste de vida en Cataluña justifica disponer de un umbral salarial superior al del conjunto del Estado y reclama capacidad normativa para adaptarlo a la realidad socioeconómica del país.

Una trabajadora envasa pechugas de pollo en bandejas en el matadero Avidel, del grupo Vall Companys. Autor: Roger Segura / ACN

Junts coincide en la necesidad de un salario mínimo catalán, pero no fija una cuantía inicial. Su propuesta es que avance progresivamente hasta el 60% del salario medio catalán, con diálogo social, mejoras de productividad y medidas de acompañamiento para las pequeñas empresas. La formación también plantea reforzar la negociación colectiva catalana y aprobar un Estatuto del Trabajador de Cataluña.

A la vez sitúa el problema de los salarios bajos en el modelo productivo catalán. La formación denuncia la dependencia de sectores intensivos en mano de obra barata y de bajo valor añadido, como el turismo y determinadas actividades agroindustriales, y defiende orientar la economía hacia el conocimiento, la innovación, la industria y la energía limpia. Sin embargo, su programa no concreta ninguna propuesta específica sobre la cuantía del SMI ni sobre las prestaciones por desempleo.

El PP pone el foco en los impuestos y Vox no fija ningún objetivo salarial

El PP no concreta ningún objetivo de cuantía o porcentaje para incrementar el SMI, pero incorpora una propuesta fiscal para los trabajadores que lo perciben: garantizar por ley que no paguen IRPF y que el umbral de exención se actualice automáticamente cada vez que aumente el salario mínimo. También plantea bajar el IRPF a las rentas medias y bajas y deflactar sus tarifas para evitar que la inflación incremente la carga fiscal. Vox tampoco fija ningún objetivo concreto de incremento del SMI. Su programa se limita a plantear como objetivo acabar con el desempleo, la precariedad laboral y los salarios bajos, y prioriza las rebajas fiscales y de cotizaciones. Entre las medidas que propone hay una cuota cero para los autónomos que no lleguen a ingresar el equivalente al salario mínimo, con una cotización progresiva a partir de 50 euros para los ingresos superiores.

Más protección para los desempleados o más competencias para Cataluña

Las diferencias también son significativas en la protección de las personas que pierden su empleo. El Frente Amplio es la formación que plantea un incremento más concreto de la prestación contributiva de desempleo: subir del 70% al 80% de la base reguladora el porcentaje que se cobra durante los primeros seis meses de prestación, manteniendo el 70% durante el resto del período. También propone incrementar un 25% los topes máximos de la prestación. La formación quiere reforzar paralelamente la protección asistencial. Entre las medidas que incorpora está el aumento del IPREM en 100 euros, hasta los 700 euros, y su actualización periódica para compensar la inflación acumulada. Este indicador es la referencia para calcular buena parte de los subsidios y ayudas públicas. También plantea reducir los requisitos para acceder a la prestación de desempleo en el caso de los jóvenes, que a menudo tienen más dificultades para acumular los períodos de cotización necesarios.

La Via Laietana de Barcelona llena de manifestantes en el Día del Trabajador / ACN

ERC y Junts coinciden en reclamar que Cataluña asuma la gestión de las prestaciones por desempleo, aunque con formulaciones diferentes. Los republicanos proponen transferir a la Generalitat las competencias, los recursos humanos y los medios necesarios para que el Servicio Público de Empleo de Cataluña (SOC) pueda gestionar tanto el pago de las prestaciones contributivas como el de los subsidios asistenciales. El objetivo es que una misma administración pueda coordinar las políticas activas de empleo —orientación, formación e inserción laboral— con las prestaciones económicas. Junts también reclama el traspaso de la gestión de las prestaciones de desempleo y su integración con las políticas de orientación, formación y empleo del SOC. La formación sitúa esta reivindicación dentro de una demanda más amplia de asunción de competencias en Seguridad Social y protección social. Su programa, sin embargo, no concreta ningún incremento de las cuantías de las prestaciones ni de los subsidios.

El PSC no plantea una subida general de la prestación contributiva ni de los subsidios asistenciales. Sí propone ampliar la protección por desempleo a los estudiantes que realizan prácticas formativas, tanto curriculares como extracurriculares, y revisar los mecanismos de financiación vinculados al desempleo para adaptarlos a la nueva realidad del mercado laboral. También quiere potenciar el ingreso mínimo vital mediante mecanismos que automaticen y simplifiquen su concesión.

El PP tampoco incorpora una propuesta concreta de incremento de las prestaciones contributivas o de los subsidios de desempleo. Su programa prioriza los incentivos a la contratación, la reducción de la fiscalidad y las medidas para facilitar la actividad de los autónomos. Vox, finalmente, no plantea una reforma específica de las cuantías ni de las condiciones de acceso a la protección por desempleo. Su programa defiende, en cambio, aplicar el principio de prioridad nacional en el acceso a las ayudas públicas y restringir el ingreso mínimo vital a los españoles con menos recursos.

Entre el incremento de las prestaciones, los incentivos fiscales y la descentralización de la gestión, los partidos presentan recetas diferentes para afrontar dos de las principales vulnerabilidades del mercado laboral.