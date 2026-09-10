Las infraestructuras, la otra batalla por la soberanía

Un pasajero llega a la T1 del aeropuerto del Prat, toma un bus lanzadera que lo lleva a la estación de Rodalies y entra en la ciudad de Barcelona. Al mismo tiempo, una mercancía desembarca en el Puerto de Barcelona y espera salir por ferrocarril hacia Europa. En este recorrido aparentemente rutinario, hay una radiografía de la economía catalana: aeropuerto, ferrocarril, logística y conexiones internacionales. Y también una de las reivindicaciones de fondo del movimiento independentista: tener capacidad para decidir sobre las infraestructuras que hacen funcionar el país. Cataluña puede gestionar cada vez más partes de estos sistemas, pero sigue sin controlar todas las piezas. El Prat está en manos de Aena; las vías ferroviarias dependen de Adif; Rodalies ha estrenado este 2026 un nuevo modelo de gobernanza compartida con Renfe, y el sistema portuario forma parte de la estructura estatal. Un mapa de las infraestructuras estratégicas con una frontera poco visible entre gestionar y decidir.

Y esta diferencia tiene una traducción económica. El volumen de inversión, la capacidad de una red, la conexión con otros mercados o la prioridad de una infraestructura pueden acabar condicionando la competitividad de un territorio durante décadas. Para el independentismo, conseguir el control de estos activos forma parte de la misma aspiración de construir un estado propio. Pero incluso sin entrar en el debate sobre la independencia, el reparto actual de competencias deja una realidad difícil de ignorar: Cataluña tiene intereses económicos muy importantes en infraestructuras sobre las cuales no dispone de plena capacidad de decisión.

El Prat, el activo que Cataluña no gobierna

El aeropuerto de Barcelona es probablemente el caso más evidente. El Prat es una infraestructura esencial para conectar Cataluña con los principales mercados internacionales, pero su gestión corresponde a Aena, una sociedad controlada por el Estado que, además, funciona con un sistema de caja única que hace que los beneficios que genera la infraestructura no vayan directamente a su cuenta de resultados. La Generalitat y los sectores económicos del país llevan años reclamando más capacidad de decisión sobre el aeropuerto, y este 2026 ha dado un paso más con la creación de la Autoridad Aeroportuaria de Cataluña, con el propósito de ganar peso en la planificación y en las decisiones estratégicas del sistema aeroportuario catalán.

Pero en ningún caso supondrá un traspaso total de la gestión. Detrás hay mucho más que una disputa competencial con Madrid. El número de vuelos intercontinentales, la capacidad de las terminales, las conexiones con Asia o América, el encaje con el turismo y la logística y, incluso, los límites del crecimiento aeroportuario tienen consecuencias sobre empresas, inversión y actividad económica. Es aquí donde la reivindicación de soberanía adquiere una dimensión económica especialmente clara: no solo se trata de gestionar el aeropuerto, sino de decidir qué aeropuerto necesita Cataluña.

Imagen de una locomotora de un tren de Rodalies / ACN

Rodalies: los trenes están aquí, las vías no

Rodalies ofrece una fotografía diferente pero complementaria. El traspaso de la gestión ha avanzado este 2026 con la creación de la empresa pública mixta Rodalies de Catalunya, pero el nuevo modelo mantiene una estructura compartida entre la Generalitat y Renfe, donde Madrid tiene mayoría. La infraestructura ferroviaria, mientras tanto, continúa bajo la titularidad de Adif. Cataluña puede ganar capacidad para decidir cómo se organiza el servicio, pero las vías por donde circulan los trenes siguen formando parte de la red estatal de Adif. La distinción puede parecer administrativa, pero tiene efectos muy concretos. Una nueva estación, una tercera vía, la ampliación de un corredor o la modernización de un nudo ferroviario requieren obra e inversión sobre una infraestructura que la Generalitat no controla plenamente. Y sin más capacidad de la red, los problemas de frecuencias, congestión o incidencias, tienen un margen de solución limitado.

Aunque el Plan de Rodalies 2026-2030 prevé una inversión de miles de millones de euros para aumentar la capacidad y renovar la red, tampoco hay garantías de que se acaben ejecutando todas las inversiones, como queda demostrado año tras año con los presupuestos generales del Estado. Aquí, Cataluña comienza a gobernar los trenes, pero, absurdamente, no gobierna las vías.

Contenedores de mercancías preparados en la Zona Franca del Puerto de Barcelona con decenas de grúas para transportarlos. ACN/Gerard Escaich Folch

El puerto: tener la mercancía no es suficiente

En el Puerto de Barcelona, el debate pasa directamente por la competitividad empresarial. La infraestructura es uno de los grandes motores logísticos del país y concentra una parte esencial del comercio exterior catalán. El nuevo plan estratégico del Puerto abre, además, uno de los principales ciclos inversores de su historia. Pero la competitividad portuaria no termina en el muelle. Una mercancía que llega en barco debe continuar su recorrido hacia una fábrica, un centro logístico o un mercado europeo. El tiempo y el coste de este trayecto pueden determinar dónde se instala una empresa o por qué puerto entra una determinada mercancía.

El Puerto de Barcelona también depende de la red ferroviaria exterior para convertir su capacidad logística en competitividad. En 2024, 219.039 contenedores entraron o salieron del recinto portuario en tren, pero el ferrocarril solo representó el 10% del tráfico de contenedores. El mismo Puerto atribuye parte del retroceso a los numerosos cortes de vía provocados por las obras de mejora de la red ferroviaria, que dificultaron el establecimiento y el mantenimiento de cadenas logísticas intermodales.

La dependencia no termina en las terminales portuarias. El Puerto y Adif crearon en 2024 Train Port Barcelona, una sociedad participada al 50% por cada una de las dos administraciones para gestionar e impulsar el nodo logístico ferroviario del área metropolitana, que incluye Can Tunis y La Llagosta. El contraste entre el potencial del Puerto y las limitaciones de la red exterior explica buena parte del reto: el ferrocarril transporta el 50,6% de los vehículos que pasan por el Puerto, mientras que en contenedores se queda en el 10%. Barcelona puede ampliar sus terminales e invertir en conexiones propias, pero para que las mercancías lleguen a Francia, Alemania o cualquier otro mercado europeo, necesita una red ferroviaria que no controla íntegramente.

Obras en un tramo del corredor mediterráneo en Cataluña

El corredor que lleva la industria a Europa

El Corredor Mediterráneo completa el mapa. Es la infraestructura que conecta buena parte del tejido industrial y logístico catalán con Francia y el resto de Europa y, por lo tanto, una pieza clave para reducir costos logísticos y facilitar las exportaciones. Aunque el 83% del trazado del Corredor Mediterráneo ya está finalizado o en ejecución, los cuellos de botella pendientes continúan impidiendo una conexión ferroviaria plenamente operativa entre Algeciras y la Europa central. Y ya son tres décadas esperando que esta arteria vital se haga realidad. Para las empresas, el calendario de una obra ferroviaria no es un dato administrativo: puede significar más o menos costos de transporte, más capacidad exportadora y más atractivo para instalar una actividad industrial. Puerto, ferrocarril, industria y frontera europea forman una misma cadena. Si uno de los eslabones falla, la eficiencia del conjunto se resiente. Por eso el Corredor Mediterráneo encaja especialmente bien en el debate sobre soberanía económica. No se trata solo de tener una infraestructura, sino de poder determinar qué conexiones necesita el propio tejido productivo y con qué calendario se deben ejecutar.

El Prat, Rodalies, el Puerto de Barcelona y el Corredor Mediterráneo tienen titularidades, modelos de gestión y niveles de inversión diferentes. Pero comparten una característica: son infraestructuras decisivas para la economía catalana sobre las cuales las instituciones catalanas no tienen un control integral.