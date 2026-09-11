Una vez más, la manifestación de la Diada, organizada por la ANC, Òmnium Cultural, la AMI, el Consell de la República, la Intersindical y el CIEMEN, ha vuelto a convertir las calles de Cataluña en escenario de la reivindicación independentista. El movimiento ha cambiado de fuerza, de liderazgos y de estrategia a lo largo de los años, pero el argumento económico ha resistido como una de sus constantes: la idea de que Cataluña genera más recursos de los que recibe del Estado y que disponer de un estado propio permitiría gestionarlos directamente. Las balanzas fiscales, el déficit de inversión en infraestructuras, el peso de la industria, la renta por habitante o la capacidad exportadora han construido un relato económico sobre la viabilidad de una Cataluña independiente.

Algunas de las magnitudes son contundentes. Cataluña genera hoy 334.765 millones de euros de PIB, según los últimos datos de Idescat del 2025. Sus empresas exportaron el año pasado 100.779 millones de euros, un nuevo máximo histórico y el tercer año consecutivo por encima de los 100.000 millones (el 26% de todas las exportaciones españolas). Pero ninguna cifra es tan política como la balanza fiscal. El cálculo de la Generalitat sitúa en 22.013 millones de euros el déficit fiscal del 2021, equivalente al 9,6% del PIB catalán, según el método del flujo monetario. Con el método de carga-beneficio, el resultado baja hasta los 15.893 millones, el 7% del PIB. Hagamos un repaso a algunas de estas cifras.

1. El déficit fiscal: la cifra que lo cambió todo

La balanza fiscal es probablemente el dato que más ha contribuido a convertir la economía en un argumento político. La cuestión es aparentemente sencilla: comparar los ingresos que el Estado obtiene de los contribuyentes catalanes con el gasto que acaba repercutiendo en Cataluña. Los cálculos de la Generalitat muestran un saldo negativo persistente. En 2019 fue de 20.203 millones de euros según el flujo monetario; en 2020, de 20.772 millones, y en 2021, de 22.013 millones. En este último ejercicio, Cataluña aportó el 19,2% de los ingresos del sector público español, mientras recibió el 13,6% del gasto. Esta es la cifra que se ha convertido en una especie de dividendo potencial de la independencia: si estos recursos no salieran de Cataluña, podrían quedar a disposición de la Generalitat.

Pero la balanza fiscal no es una cuenta corriente de un futuro Estado catalán. El cálculo depende de la metodología utilizada y de cómo se asignan territorialmente ciertos gastos estatales. Y, sobre todo, una Cataluña independiente tendría que asumir gastos que actualmente corresponden al Estado. Por eso, los 22.000 millones no pueden presentarse automáticamente como el dinero que un hipotético nuevo estado tendría disponible cada año.

Un tren de Rodalies llega a la estación de Flaçà / ACN

2. Una economía de 335.000 millones

El segundo argumento es más estructural: la dimensión de la economía catalana. En 2025 Cataluña alcanzó un PIB de 334.765 millones de euros, tras crecer un 2,7% en volumen. La industria generó 57.511 millones de euros de valor añadido, mientras que los servicios representaron 230.254 millones.

Esta dimensión es importante porque sitúa a Cataluña entre las economías de tamaño considerable de Europa y refuerza uno de los argumentos recurrentes del soberanismo: Cataluña no parte de una economía pequeña o especialmente dependiente, sino de un territorio con una masa empresarial, industrial y de servicios suficiente para sostener un estado de tamaño mediano. Ahora bien, el PIB catalán está profundamente integrado con el Estado y con Europa, y una parte importante de su actividad empresarial depende precisamente de esta integración. Habría que ver qué parte de esta actividad se mantendría en un eventual cambio de estatus político.

3. Más renta que la media española

El tercer argumento es la capacidad de generar riqueza por habitante. Cataluña mantiene un PIB per cápita superior a la media española. Esta diferencia ha sido uno de los elementos utilizados históricamente para justificar que Cataluña tiene una capacidad fiscal superior a la de otros territorios del Estado. En 2025, la renta media neta anual fue de 17.262 euros por persona, frente a los 15.620 euros en España, un 10,5% más. En el caso de los hogares, la renta media neta anual alcanzó los 43.889 euros, según la Encuesta de condiciones de vida de Idescat. Es, de nuevo, una cifra que refuerza la idea de una economía con capacidad propia, pero no permite determinar de forma aislada la ganancia o la pérdida derivada de una ruptura con el Estado.

4. La fábrica exportadora

El sector exterior es otro as en la manga de la economía catalana. Las exportaciones de bienes alcanzaron en 2025 los 100.779 millones de euros, un máximo histórico. Y Cataluña volvió a liderar las exportaciones del Estado, con un 26% del total. El dato no es solo coyuntural: en 2024, las exportaciones catalanas de bienes representaban el 26,1% del total español. En el conjunto de bienes y servicios, el grado de apertura comercial de la economía catalana alcanzaba el 115% del PIB. Es una de las cifras más potentes para el argumentario independentista: una economía que exporta más de 100.000 millones anuales y que tiene una fuerte base industrial dispone de una capacidad de inserción internacional que va mucho más allá del mercado español.

Pero también aquí aparece el principal interrogante. El mercado español sigue siendo una pieza importante de la economía catalana, mientras que la pertenencia al mercado único europeo, en un eventual proceso de independencia, no sería una cuestión automática.

Contenedores de mercancías preparados en la Zona Franca del Puerto de Barcelona con decenas de grúas para transportarlos. ACN / Gerard Escaich Folch

5. El superávit exterior: vende más de lo que compra

Hay otro dato especialmente interesante, pero menos utilizado en el debate político: el saldo exterior. En 2024, Cataluña tenía un superávit exterior equivalente al 15,1% del PIB. De este, un 8,5% correspondía a los intercambios con el extranjero y un 6,6% al comercio con el resto del Estado. Es un dato relevante porque muestra que Cataluña no solo tiene capacidad exportadora, sino que genera un saldo comercial positivo con su entorno. Esto refuerza el argumento de que la economía catalana tiene capacidad para generar recursos desde la actividad productiva y no depende exclusivamente de la demanda interna. Ahora bien, la economía catalana está integrada simultáneamente en dos grandes mercados y cualquier cambio político alteraría estas relaciones al menos inicialmente.

6. El déficit de infraestructuras

El sexto argumento es menos fácil de condensar en una única cifra, pero probablemente es uno de los que más ha alimentado el malestar económico: la percepción de que Cataluña no ha recibido una inversión pública proporcional a su peso económico. Aquí entran en juego el corredor mediterráneo, Rodalies, los accesos ferroviarios al Puerto de Barcelona, las carreteras o el aeropuerto. El gran sesgo llega porque el presupuesto nunca se ha acabado ejecutando completamente: inversión anunciada, inversión presupuestada e inversión efectivamente ejecutada no coinciden. En 2025, el Estado acabó ejecutando 1.321 millones de euros en Cataluña, aproximadamente el 58,0% de la inversión que figuraba como referencia presupuestaria y dejaba 955 millones de euros sin ejecutar respecto de esta partida.

La bancada socialista; el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; y la consejera de Economía y Finanzas, Alícia Romero. ACN/ Enric Sitjà Rusiñol

¿Cuánto quedaría realmente en la caja?

Todos estos datos explican por qué la economía ha sido uno de los pilares del argumentario independentista. Pero también dejan abierta la pregunta más difícil. ¿Una Cataluña independiente recaudaría los impuestos que hoy recauda el Estado? Sí, en principio, si dispusiera de plena soberanía fiscal. Pero también tendría que asumir los gastos que hoy paga el Estado. Tendría que determinar su participación en la deuda pública española, establecer una administración tributaria propia, asumir competencias hoy estatales y afrontar los costos económicos de una eventual transición. Por lo tanto, el saldo fiscal no se puede convertir mecánicamente en el saldo de una futura Cataluña independiente.