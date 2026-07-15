La reforma del reglamento que se someterá a votación del pleno de la Cámara de Comercio este jueves, 16 de julio, que plantea multiplicar de dos a diez las vocalías reservadas a las empresas de mayor aportación económica, ha convertido a este ente empresarial en uno de los escenarios de poder más interesantes de la economía catalana. Oficialmente, el debate gira en torno a la representatividad de la gran empresa, que a juicio del Comité Ejecutivo presidido por Josep Santacreu es insuficiente. En la práctica, la cuestión de fondo de las sillas de plata es otra: quién controlará la principal institución empresarial de Barcelona en los próximos años, es decir, en qué medida las grandes empresas que hayan pagado por tener voto alterarán el resultado de las elecciones a la Cámara en el otoño de 2027.

Con cerca de 430.000 empresas censadas en su demarcación, la Cámara de Comercio es una plataforma de influencia económica, institucional y política. Sus posiciones sobre infraestructuras, fiscalidad, internacionalización o modelo económico son escuchadas por gobiernos, patronales, sindicatos y grandes corporaciones. Esta influencia explica que la composición de su pleno sea objeto de una disputa permanente.

El presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Josep Santacreu, en una rueda de prensa. Autor: Gerard Ullastre/ ACN

Los cuatro grandes bloques de poder

Sobre el papel, cada uno de los 60 miembros del pleno dispone de un voto. Pero el poder se articula a través de diversos círculos de influencia. El primero es el núcleo institucional, formado por la presidencia, las vicepresidencias y el Comité Ejecutivo. Es el espacio desde donde se fija la agenda, se negocian consensos y se toman las decisiones estratégicas. La presidencia de Josep Santacreu ha consolidado una mayoría amplia y transversal que integra representantes de grandes empresas, empresa familiar, patronales y sectores profesionales.

Un segundo círculo lo forman las organizaciones empresariales. Aunque Foment del Treball y Pimec solo disponen de seis vocalías en el pleno, su peso político es superior al que indican los números. Las dos patronales tienen una elevada capacidad de coordinación, presencia en los órganos ejecutivos y una interlocución privilegiada con las administraciones públicas.

El tercer bloque es el de las grandes empresas y corporaciones. Directivos vinculados a grupos financieros, industriales, aseguradores o de servicios disponen a menudo de una influencia que va más allá de la actividad cameral. No solo representan empresas con una gran capacidad económica, sino que forman parte de redes de relación que conectan la Cámara de Comercio con los principales centros de decisión del país. Aunque no actúan necesariamente como un bloque homogéneo, comparten intereses en cuestiones como la competitividad, las infraestructuras, la internacionalización o la seguridad jurídica. Si la reforma sale adelante y se pasa de 2 -CriteriaCaixa y RACC- a 10 sillas de plata, este tercer bloque dejará de ser un actor secundario y pasará a tener una dimensión institucional propia. Sería un nuevo centro de gravedad dentro del Pleno, reforzando la representación institucional de las grandes empresas y convirtiéndolas en un actor potencialmente determinante para construir mayorías, aunque no significaría que las votaciones fueran homogéneas siempre.

Finalmente, está el gran bloque de los vocales electos, procedentes de sectores tan diversos como la industria, el comercio, la construcción, la logística, la tecnología, el turismo o los servicios profesionales. Es el grupo más numeroso y heterogéneo, pero también el que presenta una menor cohesión interna. Incluye empresarios de tamaño mediano, empresa familiar y representantes de sectores específicos. Históricamente han sido quienes han acabado decantando las mayorías. Y aquí el bloque también se segmenta:

Eines de País (21 vocales) es el grupo más identificable políticamente. Provienen de la mayoría independentista que ganó las elecciones de 2019, ganaron en votos en 2023 pero en el pleno perdieron la presidencia. Son el principal grupo organizado de la oposición, defienden una Cámara con más peso de los vocales elegidos y son los principales críticos con la reforma. Tienen un peso relevante como bloque político, pero limitado institucionalmente porque no controlan el ejecutivo.

Empresa familiar y pyme consolidada (15-20 vocales): hay empresas industriales, comercio, distribución, servicios, logística y empresas familiares de tamaño medio. No suelen actuar coordinadamente, pero tienen un peso muy alto porque suelen decantar mayorías. Es precisamente el segmento que apoyó a Santacreu en 2023.

Sectores profesionales y corporativos (5-8 vocales): hay perfiles vinculados a la abogacía, la consultoría, ingeniería, tecnología y actividades profesionales. Tienen menos peso electoral pero mucha capacidad de influencia técnica.

Grandes empresas elegidas por sufragio (5-10 vocales): no todas las grandes empresas entran por las sillas de plata, hay representantes de grandes compañías que han sido elegidos por las categorías ordinarias. Se encuentran Banc Sabadell, Ficosa, Moventia, RACC, Caixa Ametller y CriteriaCaixa entre otros.

Las caras más influyentes de la Cámara

Josep Santacreu: tiene el control institucional de la Cámara. Marca la agenda y construye las mayorías. Es presidente ejecutivo de DKV Integralia.

Eloi Planes: uno de los empresarios más relevantes del país, presencia internacional y vicepresidencia de la Cámara. Es el presidente ejecutivo de Fluidra y vicepresidente de la Cámara.

Martina Font: vicepresidenta tercera de la Cámara de Comercio y vicepresidenta de Pimec. Directiva del grupo familiar Font Packaging Group, especializado en embalaje industrial y soluciones logísticas. Simboliza la alianza que permitió la victoria de Josep Santacreu en 2023: una suma de patronales, empresa familiar y sectores empresariales moderados.

Josep Maria Coronas: director general de CriteriaCaixa, representa uno de los centros de poder económico más importantes de Cataluña.

Miquel Martí: peso empresarial, conexiones institucionales y vicepresidencia. Es presidente de Moventia y vicepresidente de la Cámara.

Emma Gumbert: representa el principal lobby empresarial catalán dentro de la Cámara: es presidenta del Consejo Territorial de Barcelona de Foment del Treball y vicepresidenta de la Cámara.

Antoni Cañete: aunque no sea quien toma todas las decisiones internas, lidera Pimec, la organización de referencia de las pymes catalanas y ejerce una influencia considerable sobre las posiciones empresariales.

Hay un segundo círculo de poder. Son vocales que no tienen más poder formal que otros miembros del pleno, pero sí una gran capacidad de influencia sectorial. Aquí hay cinco nombres relevantes: Xavier Comerma (Banc Sabadell); Xavier Pujol (Ficosa); Vicenç Hernández (sector inmobiliario); Sílvia Bach (Casa Ametller) y Josep Mateu (RACC).

En cualquier caso, el poder de la Cámara no está concentrado en una sola figura, sino en una coalición estable entre la presidencia, las patronales y un grupo de grandes empresarios y empresarias que controlan el Comité Ejecutivo y las principales palancas de decisión.

Varios miembros de la candidatura Eines de País en la Cámara de Comercio de Barcelona, en el año 2023 ACN

La reforma que podría distorsionar las urnas

La propuesta impulsada por la actual dirección modificaría de manera sustancial el equilibrio del pleno. Las vocalías elegidas directamente pasarían de 52 a 44, mientras que las reservadas a empresas de mayor aportación aumentarían de 2 a 10. Las seis vocalías de las organizaciones empresariales se mantendrían intactas. Los defensores de la reforma argumentan que la nueva composición reflejaría mejor la realidad económica de la demarcación y permitiría incorporar empresas que generan una parte muy significativa de la actividad, la inversión y el empleo. Los detractores, en cambio, sostienen que la modificación reduce el peso de los representantes elegidos directamente por las empresas e incrementa la influencia de los grupos con más capacidad económica. Todo esto se resolverá en el pleno de este jueves, donde, según ha podido saber este diario, los tres representantes de Pimec votarían en contra, sumándose al no de los 21 vocales de Eines de País. Para aprobar o rechazar la reforma se necesitan 31 votos, mayoría absoluta del pleno. En caso de empate a 30, el voto del presidente inclinaría la balanza hacia el sí.

Más allá del debate formal sobre la representatividad, la propuesta de reforma llega cuando los diferentes actores ya comienzan a posicionarse de cara a las próximas elecciones camerales del otoño de 2027. El aumento de las vocalías reservadas a las empresas de mayor aportación puede alterar de manera significativa los equilibrios internos, determinando qué sectores económicos tendrán más capacidad para construir mayorías dentro de la institución. Por eso lo que está en juego es el modelo de representación empresarial que quiere proyectar la Cámara de Barcelona y, sobre todo, quién tendrá la capacidad de orientarlo en el futuro.