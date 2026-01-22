Trump presenta la seva Junta de Pau, una amenaça per a l’ONU

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha presentat al fòrum econòmic de Davos la seva particular Junta de Pau, un organisme presidit per ell mateix que supervisarà l’alto el foc acordat a Gaza. Una vintena de líders mundials, molt d’ells de països autoritaris i de democràcies liderades per l’extrema dreta, configuren un nou moviment que el mateix Trump deixa clar que “pot expandir-se”. El primer repte de la Junta de Pau serà ratificar una solució al conflicte entre Palestina i Israel, però el nou moviment de Trump suposa de facto una nova amenaça per a les Nacions Unides, que mai ha generat entusiasme al magnat.
Trump ha presentat l’organisme en un discurs de 80 minuts i ha remarcat, poc després davant la premsa, que l’ONU “no ha aprofitat tot el seu potencial”. Si bé ha matisat que encara pot ser “necessària”, el magnat ha rebaixat la seva importància, deixant clar que en cap moment s’ha plantejat demanar-li opinió per solucionar conflictes com els que hi ha a Gaza o Ucraïna. “Una vegada que aquesta junta [de pau] estigui completament formada, podrem fer pràcticament tot el que vulguem”, ha afirmat.
La nova Junta de Pau suposa així un nou afrontament a les Nacions Unides. Trump ha situat el seu moviment al mateix nivell de l’ONU, assegurant que hi “col·laboraran” plegats i que és bo per al món “combinar” els dos organismes. Una seixantena de països, entre els quals Israel, han acceptat la invitació de Trump a sumar-se pròximament a la Junta de Pau. La Unió Europea encara no ha respost a la invitació del líder dels EUA.
Israel celebra el moviment, Hamàs el critica
Israel ha celebrat el nou moviment de Donald Trump, que, en canvi, ha despertat recels entre els principals moviments palestins. En un comunicat, el país hebreu ha titlat de nou “pla Marshall” la Junta de Pau. “L’increïble esforç diplomàtic del president Trump i la històrica resolució del Consell de Seguretat de l’ONU que exigeix la posada en marxa de la fase següent, implica treure Hamàs com a organització militar i, a partir de llavors, implementar un gran pla Marshall per a Gaza amb conseqüències històriques per a tota la regió”, diu un comunicat.
La milícia palestina Hamàs, principal opositor d’Israel sobre la Franja de Gaza, ha carregat contra la presència del primer ministre hebreu, Benjamin Netanyahu, a la nova Junta de Pau, que tindrà com a primera missió forçar que s’executi el pla de pau signat a Gaza. “Un indicador perillós que contradiu els principis de justícia i rendició de comptes”, afirma Hamàs.