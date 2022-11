Suècia confirma el “sabotatge flagrant” del gasoducte Nord Stream

Suècia ha confirmat que les fugues detectades al setembre al gasoducte Nord Stream, que connecta Rússia i Alemanya a través del Bàltic, són fruit d’un “sabotatge flagrant” després de trobar “restes d’explosius” en diversos objectes trobats a la zona on van tenir lloc les explosions i que s’han analitzat en laboratoris del país escandinau. “Les anàlisis fetes mostren traces d’explosius en diversos objectes no autòctons trobats”, ha assegurat el fiscal que investiga el cas, Mats Ljungqvist. “La feina d’anàlisi continua per poder arribar a conclusions més determinants”.

Fa pocs dies es va saber que les imatges per satèl·lit dels dies previs a l’incident havien revelat la presència dos vaixells sense identificació a la zona de les fugues. Segons l’empresa de seguiment per satèl·lit SpaceKnow, no és possible identificar els vaixells perquè tenien apagats els localitzadors, una pràctica habitual quan s’estan duent a terme activitats il·legals en alta mar.

Material per la construcció del gasoducte Nord Stream 2 entre Rússia i Alemanya / DPA

Qui hi ha darrer de les fugues al gasoducte Nord Stream?

Els serveis de seguretat suecs i danesos ja van determinar a principis d’octubre que els danys causats al Nord Stream, provocats en una zona d’aigües internacionals, havien estat provocats per “explosions” anòmales i que tenien “sospites d’un gran sabotatge”. L’empresa Nord Stream ha reconegut que l’atac, que “no té precedents”, ha provocat una fura en un dels trams del Nord Stream 2 i una pèrdua de pressió al Nord Stream 1. Des del principi totes les mirades s’han dirigit cap a Rússia, però fins ara no ha estat possible demostrar res.

Alemanya, Suècia i Dinamarca han exclòs Rússia de les investigacions per determinar l’autoria del sabotatge, una decisió que ha provocat una protesta enèrgica de Moscou, que no pensa reconèixer els resultats de cap informe que s’aprovi sense la participació dels seus tècnics. “La investigació és molt complexa i exhaustiva”, ha dit la fiscalia sueca, “i determinarà si és possible identificar algun sospitós”.