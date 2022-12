Sis anys de presó per a la vicepresidenta argentina Cristina Fernández Kirchner

La justícia argentina ha condemnat a sis anys de presó a l’actual vicepresidenta d’Argentina i expresidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner. El Tribunal Oral Federal número 2 l’ha condemnat per un delicte de corrupció per haver afavorit un empresari de Sant Cruz, regió on ella i el seu marit, Néstor Kirchner, van començar la seva carrera política. La política argentina també ha estat inhabilitada de per vida per ocupar càrrecs públics.

“La condemna ja estava escrita”, ha dit Kirchner en una compareixença en directe només conèixer-se el veredicte. El tribunal ha rebaixat a la meitat la condemna que demanava la fiscalia i Kirchner no haurà d’ingressar a la presó perquè encara té per davant una llarga cursa d’apel·lacions. A més, la vicepresidenta argentina està protegida pels furs especials que li atorga el seu càrrec. Si finalment es confirmés la pena, Kirchner compliria la pena en arrest domiciliari a casa seva, ja que llavors ja tindria més de 70 anys.

La vicepresidenta d’Argentina, Cristina Fernández de Kirchner / Leo Vaca/Telam/DPA

Les al·legacions poden durar anys i Kirchner es podria presentar a les eleccions

De fet, mentre durin les apel·lacions, que es poden allargar durant anys, Kirchner podrà ocupar el càrrec de vicepresidenta i fins i tot presentar-se a les eleccions presidencials que s’han de celebrar a finals del 2023. La legislació argentina preveu que la condemna sigui ferma quan la Cort Suprema de Justícia dicti sentència.

Segons informa l’ACN, la fiscalia ha estimat que mentre Kirchner era presidenta del país es van defraudar uns 1.000 milions de dòlars a l’estat entre el 2007 i el 2015. Durant el judici s’han denunciat contractacions irregulars en mig centenar de grans obres públiques de la província de Santa Cruz, que sempre anaven a parar a empreses pròximes a Kirchner i el seu marit. En canvi, el jutge considera que no es pot condemnar Kirchner per associació il·lícita, un delicte castigat amb fins a 12 anys de presó.