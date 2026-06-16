El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha llançat un missatge d’advertència aquest dilluns assegurant que “la lluita no ha acabat”. Les declaracions arriben immediatament després de l’anunci de l’acord assolit entre els Estats Units i l’Iran per posar fi al conflicte bèl·lic desfermat fa poc més de tres mesos, quan Washington i Tel-Aviv van iniciar una ofensiva militar conjunta contra el territori iranià.
En un discurs institucional previ a una roda de premsa, recollit per Europa Press, el mandatari ha volgut calmar i, alhora, mobilitzar la ciutadania d’Israel: “Som forts i decidits, però la lluita encara no ha acabat. Seguirem en guàrdia per defensar-nos tant com sigui necessari”. Netanyahu ha subratllat que aquesta postura de fermesa no s’aplica exclusivament a Teheran, sinó també a totes les seves “branques terroristes” operatives a la regió.
El programa nuclear, objectiu vital
Durant la seva compareixença, el líder israelià ha reiterat que el combat contra el programa nuclear iranià continua sent “la gran missió” de la seva vida. “Amb acord o sense, l‘Iran no tindrà armes nuclears“, ha sentenciat amb rotunditat, desmarcant-se en part de la línia diplomàtica adoptada per l’administració de Donald Trump, qui va etzibar a Netanyahu que “no té un maleït bri de judici” hores després d’un atac a la capital del Líban que posava en escac l’acord amb el país persa.
Així mateix, Netanyahu ha defensat la legitimat de la guerra iniciada el passat 28 de febrer. Davant les veus crítiques, s’ha negat rotundament a admetre que l’ofensiva hagi estat un error i ha qualificat l’operació ‘Fúria Èpica’ d’èxit històric: “No em vaig equivocar. Vam definir el nostre objectiu, que és eliminar l’amenaça nuclear existencial per a Israel, i hem eliminat el risc d’una destrucció immediata”.
Replicant la retòrica victoriosa de la Casa Blanca, el primer ministre s’ha afanyat a llistar els “assoliments” de la campanya militar, que ha descrit com la “major operació d’atac en la història d’Israel”. Entre les fites assolides, destaca: l’eliminació de científics nuclears i líders del règim; la destrucció total de l’armada i de la força aèria iranianes, i la mort de comandaments militars de Teheran. A més, ha posat èmfasi en els “enormes” estralls causats a l’economia de la República Islàmica, uns danys que algunes fonts estimen en prop d’un bilió de dòlars. “És una pèrdua immensa que trigaran dècades a reconstruir”, ha reblat.
Desafiament a les condicions de pau
L’altre gran punt de fricció de la jornada ha estat la presència militar al Líban. Tot i que l’Iran ha condicionat el tancament de l’acord amb Washington a la fi de les hostilitats a Beirut, Netanyahu ha deixat clar que les tropes israelianes no es mouran del territori libanès ocupat. El dirigent ha confirmat que han establert “zones de seguretat profundes” al voltant d’Israel —incloent-hi Gaza, el Líban i Síria— i ha tancat el seu discurs assegurant que hi romandran el temps que calgui per protegir el país, “costi el que costi”.