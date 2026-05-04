Estupor a la Unió Europea (UE) per la retirada de tropes dels EUA a Alemanya, davant la tensió entre els caps dels executius d’aquests dos països, Donald Trump i Friedrich Merz, per la situació a l’Iran. L’Alta Representant de la UE, Kaja Kallas, s’ha mostrat “sorpresa” per aquesta decisió del dirigent nord-americà, i ha instat els membres de l’ens comunitari a “fer més” i reforçar “el pilar europeu a l’OTAN”, ha manifestat als periodistes en unes declaracions recollides per Europa Press abans de la cimera de la Comunitat Política Europea (CPE) que se celebrarà a la capital d’Armènia, Yerevan.
En aquest sentit, ha recordat que les tropes dels EUA no estan a Europa només “per protegir els interessos europeus”, sinó que també per vetllar pels interessos nord-americans. Aquestes paraules de Kallas arriben després que el Pentàgon confirmés una “retirada progressiva en un termini d’entre sis i dotze mesos”. El país alemany ha estat, històricament, un territori amb forta presència dels militars nord-americans.
Una suposada estafa europea
El canceller alemany va apuntar que l’Iran havia “humiliat” als Estats Units a les negociacions per trobar una solució al conflicte de l’Orient Mitjà, la qual cosa va precipitar la decisió de la Casa Blanca. A més, Trump fa anys que denuncia una suposada estafa per part dels seus socis europeus, que fan tot el possible per minimitzar les seves contribucions a la defensa europea mentre el seu país assumeix tota la càrrega.
Es tracta, doncs, d’una conferència de vital importància per dos motius: representa l’apropament d’Armènia a la Unió Europea i és el primer cop que un líder d’un país no europeu assisteix a la cimera, en aquest cas el primer ministre del Canadà, Mark Carney.
D’altra banda, el secretari general de l’OTAN, Mark Rutte, ha celebrat a la seva arribada a la cimera el fet que hi hagi països europeus que compleixen els acords bilaterals amb Washington per a l’ús de bases militars dels EUA al seu territori. Posa com a exemple el Regne Unit, França, Alemanya, Itàlia i Grècia, però no menciona Espanya. Els líders d’aquests països “han captat el missatge” de Donald Trump, ha afirmat el polític neerlandès, després de retirar 5.000 soldats del territori alemany. “Hi ha hagut certa decepció de part dels EUA quant a la reacció europea pel que està succeint al Pròxim Orient”, ha expressat l’exprimer ministre dels Països Baixos, que també ha defensat el compliment dels acords militars bilaterals d’Alemanya amb el país governat per Donald Trump.