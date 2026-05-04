Estupor en la Unión Europea (UE) por la retirada de tropas de EE. UU. en Alemania, ante la tensión entre los líderes de los ejecutivos de estos dos países, Donald Trump y Friedrich Merz, por la situación en Irán. La Alta Representante de la UE, Kaja Kallas, se ha mostrado «sorprendida» por esta decisión del dirigente estadounidense, e instó a los miembros del organismo comunitario a «hacer más» y reforzar «el pilar europeo en la OTAN», manifestó a los periodistas en unas declaraciones recogidas por Europa Press antes de la cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE) que se celebrará en la capital de Armenia, Ereván.

En este sentido, recordó que las tropas de EE. UU. no están en Europa solo «para proteger los intereses europeos», sino también para velar por los intereses estadounidenses. Estas palabras de Kallas llegan después de que el Pentágono confirmara una «retirada progresiva en un plazo de entre seis y doce meses». El país alemán ha sido, históricamente, un territorio con fuerte presencia de los militares estadounidenses.

Una supuesta estafa europea

El canciller alemán apuntó que Irán había «humillado» a los Estados Unidos en las negociaciones para encontrar una solución al conflicto de Oriente Medio, lo que precipitó la decisión de la Casa Blanca. Además, Trump lleva años denunciando una supuesta estafa por parte de sus socios europeos, que hacen todo lo posible por minimizar sus contribuciones a la defensa europea mientras su país asume toda la carga.

El canciller alemán Friedrich Merz habla en la Conferencia Marítima Nacional (NMK) en Nordseehalle. Hayk Manukyan / European Council / d / DPA

Se trata, pues, de una conferencia de vital importancia por dos motivos: representa el acercamiento de Armenia a la Unión Europea y es la primera vez que un líder de un país no europeo asiste a la cumbre, en este caso el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

Por otra parte, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha celebrado a su llegada a la cumbre el hecho de que haya países europeos que cumplen los acuerdos bilaterales con Washington para el uso de bases militares de EE. UU. en su territorio. Pone como ejemplo el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Grecia, pero no menciona a España. Los líderes de estos países «han captado el mensaje» de Donald Trump, ha afirmado el político neerlandés, tras retirar 5.000 soldados del territorio alemán. «Ha habido cierta decepción por parte de EE. UU. en cuanto a la reacción europea por lo que está sucediendo en Oriente Próximo», ha expresado el ex primer ministro de los Países Bajos, que también ha defendido el cumplimiento de los acuerdos militares bilaterales de Alemania con el país gobernado por Donald Trump.