Catalunya va viure el passat dijous una jornada de pluges extremes i tempestes de caràcter intens. Unes tempestes que han desaparegut a les portes del cap de setmana amb un divendres en els quals els ruixats han desaparegut. Un divendres en el qual els cels catalans han estat poc ennuvolats durant el matí amb les excepcions del nord-est del país, en el qual han crescut nuvolades les quals han deixat el cel entre mig i molt ennuvolat.
Segons assenyala el Servei Meteorologic de Catalunya (Meteocat) partir del migdia, però, la situació canviarà radicalment perquè creixeran nuvolades al Pirineu, Prepirineu i a la serralada Transversal i en alguns punts del prelitoral. A més, també s’espera que arribin núvols mitjans al sud i l’oest del país. Uns núvols, però, que gairebé no es traduiran en pluja amb la petita excepció de ruixats febles a l’interior del quadrant nord-est del país al vespre. Un divendres, a més, en el qual les temperatures han baixat de forma lleugera després de la pluja del passat dijous, que ha causat una refrescada general.
Després d'una jornada de dijous complicada, divendres i el cap de setmana es presenten més amb més estabilitat.— Meteocat (@meteocat) June 5, 2026
Amb tot, encara són possibles alguns ruixats de tarda al Pirineu, que seran més destacables de cara a dissabte. ⛈️
A la resta, predominarà el cel mig ennuvolat. 🌤️ pic.twitter.com/Ql3PhxDVrv
Un cap de setmana entre els núvols i el sol
El cap de setmana, però, no acabarà de fet net, ja que es produiran cels enteranyinats per núvols alts i alguns mitjans fins a mitja tarda. Durant la tarda començaran a créixer nuvolades a la meitat nord del prelitoral, serralada Transversal, al Pirineu i al Prepirineu i deixarà el cel entre mig i molt ennuvolat. Uns núvols que s’esperen que deixin alguns ruixats molt locals al Prepirineu, al Pirineu i a l’interior del quadrant nord-est. Al llarg del dia s’espera que també es produeixin ruixats locals al prelitoral i nord de la depressió Central, d’intensitat entre feble i moderada que deixaran quantitats minses o poc abundants. El Meteocat afegeix que “localment podran anar acompanyats de tempesta, és probable que també amb calamarsa i, més esporàdicament, és possible que amb pedra petita” amb temperatures que augmentaran lleugerament respecte dels dies anteriors.
Una situació climàtica que no variarà en excés diumenge. El darrer dia de la setmana dominarà l’ambient assolellat tot i que s’espera la presència d’estrats baixos al terç sud del país i algunes nuvolades al Pirineu. Durant la matinada s’espera que es produeixin alguns ruixats al vessant sud del Pirineu Occidental i a partir del migdia s’espera que puguin produir-se alguns ruixats a punts del Pirineu i Prepirineu, sobretot al sector occidental. Unes pluges que seran febles i que deixaran quantitats d’aigua minses o poc abundants. Pel que fa a la temperatura serà similar o lleugerament més alta, tant la mínima com la màxima, a la registrada divendres i dissabte.