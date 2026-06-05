Cataluña vivió el pasado jueves una jornada de lluvias extremas y tormentas de carácter intenso. Unas tormentas que han desaparecido a las puertas del fin de semana con un viernes en el que los chubascos han desaparecido. Un viernes en el que los cielos catalanes han estado poco nublados durante la mañana, con las excepciones del noreste del país, donde han crecido nubes que han dejado el cielo entre parcialmente y muy nublado.

Según señala el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) a partir del mediodía, sin embargo, la situación cambiará radicalmente porque crecerán nubes en el Pirineo, Prepirineo y en la cordillera Transversal y en algunos puntos del prelitoral. Además, también se espera que lleguen nubes medias al sur y oeste del país. Unas nubes, sin embargo, que casi no se traducirán en lluvia con la pequeña excepción de chubascos débiles en el interior del cuadrante noreste del país al atardecer. Un viernes, además, en el que las temperaturas han bajado de forma ligera después de la lluvia del pasado jueves, que ha causado un refrescamiento general.

Después de una jornada de jueves complicada, viernes y el fin de semana se presentan más con más estabilidad.

Con todo, aún son posibles algunos chubascos de tarde en el Pirineo, que serán más destacables de cara a sábado. ⛈️

En el resto, predominará el cielo parcialmente nublado. 🌤️ pic.twitter.com/Ql3PhxDVrv — Meteocat (@meteocat) June 5, 2026

Un fin de semana entre las nubes y el sol

El fin de semana, sin embargo, no acabará de hecho limpio, ya que se producirán cielos velados por nubes altas y algunas medias hasta media tarde. Durante la tarde comenzarán a crecer nubes en la mitad norte del prelitoral, cordillera Transversal, en el Pirineo y en el Prepirineo y dejarán el cielo entre parcialmente y muy nublado. Unas nubes que se espera que dejen algunos chubascos muy locales en el Prepirineo, en el Pirineo y en el interior del cuadrante noreste. A lo largo del día se espera que también se produzcan chubascos locales en el prelitoral y norte de la depresión Central, de intensidad entre débil y moderada que dejarán cantidades escasas o poco abundantes. El Meteocat añade que «localmente podrán ir acompañados de tormenta, es probable que también con granizo menudo y, más esporádicamente, es posible que con piedra pequeña» con temperaturas que aumentarán ligeramente respecto de los días anteriores.

Una situación climática que no variará en exceso el domingo. El último día de la semana dominará el ambiente soleado aunque se espera la presencia de estratos bajos en el tercio sur del país y algunas nubes en el Pirineo. Durante la madrugada se espera que se produzcan algunos chubascos en la vertiente sur del Pirineo Occidental y a partir del mediodía se espera que puedan producirse algunos chubascos en puntos del Pirineo y Prepirineo, sobre todo en el sector occidental. Unas lluvias que serán débiles y que dejarán cantidades de agua escasas o poco abundantes. En cuanto a la temperatura, será similar o ligeramente más alta, tanto la mínima como la máxima, a la registrada el viernes y sábado.