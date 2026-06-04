El mes de juny comença amb el retorn de les pluges a Catalunya després d’un inici de mes i finals de maig marcats per episodis de forta calor. Unes pluges que posaran en alerta gairebé la totalitat del país per la intensitat de la pluja que pot descarregar sobre el territori català, tal com mostren les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat).
Les pluges, però, es faran de rogar perquè durant les primeres hores del matí el cel restarà poc ennuvolat per la presència de núvols alts i mitjans. Només al litoral i prelitoral sud i central i la Catalunya central es trencarà aquesta uniformitat dels núvols amb la presència de núvols baixos que provocaran que el cel quedi entre mig i molt ennuvolat. La nuvolositat, però, començarà a augmentar a partir del migdia i durant la tarda el cel quedarà molt ennuvolat o totalment cobert a gairebé tot el país, especialment a la meitat nord i est.
On plourà més
Durant la primera part del matí no es descarta que es produeixi algun plugim aïllat i minso al sud del país, sobretot al Camp de Tarragona i al sud del litoral central. Unes pluges que creixeran especialment al terç nord i la meitat est del país, on s’esperen ruixats i xàfecs d’intensitat feble i moderada. Ruixats i xàfecs que, localment, poden ser forts i poden arribar a ser de caràcter torrencial a diversos punts del quadrant nord-est. De fet, el Meteocat no descarta que aquestes pluges vagin acompanyades de tempesta i, localment, de calamarsa.
⚠️El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per intensitat de pluja en 30 min⚠️— Meteocat (@meteocat) June 3, 2026
📆Dj. 14:00 h a dv. 08:00 h
🌧️Intensitat > 20 mm/30 min.
🟠Grau de perill màxim: 4/6
Hora local (h) = TU+2 pic.twitter.com/YK3exrRNtr
Unes previsions d’intensitats de pluja que han posat en alerta gairebé tot el país amb l’excepció de la Vall d’Aran, l’Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, el Segrià, la Terra Alta, el Baix Camp, el Tarragonès, la Ribera d’Ebre, el Baix Ebre i el Montsià, llocs on no s’ha activat cap mena d’avís SMP (Situació Meteorològica de Perill) per intensitat de pluja un fet que si s’ha produït a la resta del país amb especial focus al nord-est del país, on el Meteocat ha activat els avisos SMP per perill alt a l’Alt Empordà, la Garrotxa, el Ripollès, Osona, el Lluçanès i el Berguedà.