El mes de junio comienza con el regreso de las lluvias a Cataluña después de un inicio de mes y finales de mayo marcados por episodios de fuerte calor. Unas lluvias que pondrán en alerta casi la totalidad del país por la intensidad de la lluvia que puede descargar sobre el territorio catalán, tal como muestran las previsiones del Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat).

Las lluvias, sin embargo, se harán esperar porque durante las primeras horas de la mañana el cielo permanecerá poco nublado por la presencia de nubes altas y medias. Solo en el litoral y prelitoral sur y central y la Cataluña central se romperá esta uniformidad de nubes con la presencia de nubes bajas que provocarán que el cielo quede entre medio y muy nublado. La nubosidad, sin embargo, comenzará a aumentar a partir del mediodía y durante la tarde el cielo quedará muy nublado o totalmente cubierto en casi todo el país, especialmente en la mitad norte y este.

Dónde lloverá más

Durante la primera parte de la mañana no se descarta que se produzca algún llovizna aislada y ligera en el sur del país, sobre todo en el Camp de Tarragona y en el sur del litoral central. Unas lluvias que crecerán especialmente en el tercio norte y la mitad este del país, donde se esperan chubascos de intensidad débil y moderada. Chubascos que, localmente, pueden ser fuertes y pueden llegar a ser de carácter torrencial en varios puntos del cuadrante noreste. De hecho, el Meteocat no descarta que estas lluvias vayan acompañadas de tormenta y, localmente, de granizo.

⚠️El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per intensitat de pluja en 30 min⚠️



📆Dj. 14:00 h a dv. 08:00 h

🌧️Intensitat > 20 mm/30 min.

🟠Grau de perill màxim: 4/6



Hora local (h) = TU+2 pic.twitter.com/YK3exrRNtr — Meteocat (@meteocat) June 3, 2026

Unas previsiones de intensidades de lluvia que han puesto en alerta casi todo el país con la excepción del Valle de Arán, la Alta Ribagorza, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, el Segrià, la Terra Alta, el Baix Camp, el Tarragonès, la Ribera d’Ebre, el Baix Ebre y el Montsià, lugares donde no se ha activado ningún tipo de aviso SMP (Situación Meteorológica de Peligro) por intensidad de lluvia, un hecho que sí se ha producido en el resto del país con especial foco en el noreste del país, donde el Meteocat ha activado los avisos SMP por peligro alto en el Alt Empordà, la Garrotxa, el Ripollès, Osona, el Lluçanès y el Berguedà.