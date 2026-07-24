L’onada de calor que assota Catalunya gairebé de forma encadenada les darreres setmanes està pròxima a acabar-se. Aquest divendres el cel encara estarà serè o poc ennuvolat, una situació que a partir del migdia començarà a canviar quan creixeran algunes nuvolades que travessaran el país sud-oest a nord-est, d’altres al Pirineu i Prepirineu i intervals de núvols baixos al litoral i prelitoral.
Les temperatures aquest divendres encara mostraran valors alts, ja que la mínima s’enfilarà, lleugerament, a l’interior i es mantindrà estable al litoral. Pel que fa a les màximes s’espera una baixada de les temperatures arreu de Catalunya i s’espera que on més baixin els termòmetres sigui a les Terres de l’Ebre i el prelitoral sud. Malgrat aquest inici de descens de les temperatures el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) alerta que “encara es podran fregar els 40’°C a punts de Ponent i a la conca de Tremp”.
Cap de setmana de sol i de pluja
Dissabte, però, les coses es començaran a torçar. Durant la primera part del dia dominarà el cel serè, però a partir del migdia la situació canviarà radicalment, ja que creixeran nuvolades “al Pirineu, Prepirineu i a altres punts de muntanya que deixaran el cel entre mig i molt ennuvolat, sobretot a l’interior de la meitat est”. Unes nuvolades que faran que la pluja torni a Catalunya. De fet, durant la matinada de divendres a dissabte no es descarta algun ruixat a l’extrem nord-est del país, unes pluges que serien febles i que no seria fins al final de matí que la situació canviaria i al Pirineu, prelitoral, i l’interior del quadrant nord-est s’esperen ruixats durant bona part de la tarda i el vespre. Segons el Meteocat aquests poden deixar “quantitats entre minses i poc abundants, localment abundants al quadrant nord-est” mentre que poden en general poden “anar acompanyats de tempesta i localment de calamarsa o pedra”.
En el cas de les temperatures les mínimes baixaran lleugerament mentre que al quadrant nord-est es mantindran estables o fins i tot poden augmentar. La màxima, però, baixarà entre lleugerament i moderadament a gairebé tot el país, ja que al litoral sud pujarà lleugerament i hi ha activats avisos de risc moderat per calor al Montsià, Baix Ebre, Baix Camp i el Tarragonès.
📉La temperatura es normalitzarà el cap de setmana, però pujarà tímidament dilluns. La pols en suspensió i la calitja marxaran al llarg de dissabte.— Meteocat (@meteocat) July 23, 2026
🌦️Cap de setmana amb ruixats i tempestes que afectaran la meitat nord del país i els Ports. Més estones de sol dilluns vinent. pic.twitter.com/VSy35vBYad
Pel que fa a diumenge la situació no variarà en excés durant el matí el cel escamparà una mica tot i que s’espera que al sector central del litoral i el vessant nord del Pirineu creixin nuvolades que deixin el cel entre mig i molt ennuvolat.
Durant el matí predominarà el cel serè o poc ennuvolat, si bé a l’extrem nord-est, al sector central del litoral i al vessant nord del Pirineu el cel estarà entre mig i molt ennuvolat. Al final del matí creixeran nuvolades a l’interior del quadrant nord-est que deixaran el cel entre mig i molt ennuvolat. Unes nuvolades que també es traduiran en pluja. El Meteocat espera que durant la matinada i l’inici del dia les pluges descarreguin sobre el litoral central i nord amb un caràcter feble i localment moderat. Unes precipitacions que deixaran quantitats minses i poc abundants. A la tarda aquestes pluges es desplaçaran fins a l’interior del quadrant nord-est, on s’espera que siguin localment abundants i des del Meteocat assenyalen que en general, els ruixats podran anar acompanyats de tempesta i localment de calamarsa o pedra. Un temps inestable que farà que els termòmetres d’arreu de Catalunya baixin i les mínimes i les màximes siguin moderadament inferiors.