La ola de calor que azota Cataluña casi de forma encadenada las últimas semanas está próxima a finalizar. Este viernes el cielo todavía estará despejado o poco nublado, una situación que a partir del mediodía comenzará a cambiar cuando crezcan algunas nubes que cruzarán el país de suroeste a noreste, otras en el Pirineo y Prepirineo e intervalos de nubes bajas en el litoral y prelitoral.

Las temperaturas este viernes todavía mostrarán valores altos, ya que la mínima subirá, ligeramente, en el interior y se mantendrá estable en el litoral. En cuanto a las máximas se espera una bajada de las temperaturas en toda Cataluña y se espera que donde más bajen los termómetros sea en las Terres de l’Ebre y el prelitoral sur. A pesar de este inicio de descenso de las temperaturas el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) alerta que «todavía se podrán rozar los 40°C en puntos de Ponent y en la cuenca de Tremp».

Fin de semana de sol y lluvia

El sábado, sin embargo, las cosas empezarán a torcerse. Durante la primera parte del día dominará el cielo despejado, pero a partir del mediodía la situación cambiará radicalmente, ya que crecerán nubes «en el Pirineo, Prepirineo y en otros puntos de montaña que dejarán el cielo entre medio y muy nublado, sobre todo en el interior de la mitad este». Unas nubes que harán que la lluvia vuelva a Cataluña. De hecho, durante la madrugada de viernes a sábado no se descarta algún chaparrón en el extremo noreste del país, unas lluvias que serían débiles y que no sería hasta el final de la mañana que la situación cambiaría y en el Pirineo, prelitoral, y el interior del cuadrante noreste se esperan chaparrones durante buena parte de la tarde y la noche. Según el Meteocat estos pueden dejar «cantidades entre escasas y poco abundantes, localmente abundantes en el cuadrante noreste» mientras que en general pueden «ir acompañados de tormenta y localmente de granizo o piedra».

En cuanto a las temperaturas las mínimas bajarán ligeramente mientras que en el cuadrante noreste se mantendrán estables o incluso pueden aumentar. La máxima, sin embargo, bajará entre ligeramente y moderadamente en casi todo el país, ya que en el litoral sur subirá ligeramente y hay activados avisos de riesgo moderado por calor en el Montsià, Baix Ebre, Baix Camp y el Tarragonès.

📉La temperatura se normalizará el fin de semana, pero subirá tímidamente el lunes. El polvo en suspensión y la calima se irán a lo largo del sábado.



🌦️Fin de semana con chaparrones y tormentas que afectarán la mitad norte del país y los Ports. Más ratos de sol el lunes próximo. pic.twitter.com/VSy35vBYad — Meteocat (@meteocat) 23 de julio de 2026

En cuanto al domingo la situación no variará en exceso durante la mañana el cielo se despejará un poco aunque se espera que en el sector central del litoral y la vertiente norte del Pirineo crezcan nubes que dejen el cielo entre medio y muy nublado.

Durante la mañana predominará el cielo despejado o poco nublado, aunque en el extremo noreste, en el sector central del litoral y en la vertiente norte del Pirineo el cielo estará entre medio y muy nublado. Al final de la mañana crecerán nubes en el interior del cuadrante noreste que dejarán el cielo entre medio y muy nublado. Unas nubes que también se traducirán en lluvia. El Meteocat espera que durante la madrugada y el inicio del día las lluvias descarguen sobre el litoral central y norte con un carácter débil y localmente moderado. Unas precipitaciones que dejarán cantidades escasas y poco abundantes. Por la tarde estas lluvias se desplazarán hasta el interior del cuadrante noreste, donde se espera que sean localmente abundantes y desde el Meteocat señalan que en general, los chaparrones podrán ir acompañados de tormenta y localmente de granizo o piedra. Un tiempo inestable que hará que los termómetros de toda Cataluña bajen y las mínimas y las máximas sean moderadamente inferiores.