La ola de calor que azota Cataluña casi de forma encadenada las últimas semanas está próxima a finalizar. Este viernes el cielo todavía estará despejado o poco nublado, una situación que a partir del mediodía comenzará a cambiar cuando crezcan algunas nubes que cruzarán el país de suroeste a noreste, otras en el Pirineo y Prepirineo e intervalos de nubes bajas en el litoral y prelitoral.
Las temperaturas este viernes todavía mostrarán valores altos, ya que la mínima subirá, ligeramente, en el interior y se mantendrá estable en el litoral. En cuanto a las máximas se espera una bajada de las temperaturas en toda Cataluña y se espera que donde más bajen los termómetros sea en las Terres de l’Ebre y el prelitoral sur. A pesar de este inicio de descenso de las temperaturas el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) alerta que «todavía se podrán rozar los 40°C en puntos de Ponent y en la cuenca de Tremp».
Fin de semana de sol y lluvia
El sábado, sin embargo, las cosas empezarán a torcerse. Durante la primera parte del día dominará el cielo despejado, pero a partir del mediodía la situación cambiará radicalmente, ya que crecerán nubes «en el Pirineo, Prepirineo y en otros puntos de montaña que dejarán el cielo entre medio y muy nublado, sobre todo en el interior de la mitad este». Unas nubes que harán que la lluvia vuelva a Cataluña. De hecho, durante la madrugada de viernes a sábado no se descarta algún chaparrón en el extremo noreste del país, unas lluvias que serían débiles y que no sería hasta el final de la mañana que la situación cambiaría y en el Pirineo, prelitoral, y el interior del cuadrante noreste se esperan chaparrones durante buena parte de la tarde y la noche. Según el Meteocat estos pueden dejar «cantidades entre escasas y poco abundantes, localmente abundantes en el cuadrante noreste» mientras que en general pueden «ir acompañados de tormenta y localmente de granizo o piedra».
En cuanto a las temperaturas las mínimas bajarán ligeramente mientras que en el cuadrante noreste se mantendrán estables o incluso pueden aumentar. La máxima, sin embargo, bajará entre ligeramente y moderadamente en casi todo el país, ya que en el litoral sur subirá ligeramente y hay activados avisos de riesgo moderado por calor en el Montsià, Baix Ebre, Baix Camp y el Tarragonès.
📉La temperatura se normalizará el fin de semana, pero subirá tímidamente el lunes. El polvo en suspensión y la calima se irán a lo largo del sábado.— Meteocat (@meteocat) 23 de julio de 2026
🌦️Fin de semana con chaparrones y tormentas que afectarán la mitad norte del país y los Ports. Más ratos de sol el lunes próximo. pic.twitter.com/VSy35vBYad
En cuanto al domingo la situación no variará en exceso durante la mañana el cielo se despejará un poco aunque se espera que en el sector central del litoral y la vertiente norte del Pirineo crezcan nubes que dejen el cielo entre medio y muy nublado.
Durante la mañana predominará el cielo despejado o poco nublado, aunque en el extremo noreste, en el sector central del litoral y en la vertiente norte del Pirineo el cielo estará entre medio y muy nublado. Al final de la mañana crecerán nubes en el interior del cuadrante noreste que dejarán el cielo entre medio y muy nublado. Unas nubes que también se traducirán en lluvia. El Meteocat espera que durante la madrugada y el inicio del día las lluvias descarguen sobre el litoral central y norte con un carácter débil y localmente moderado. Unas precipitaciones que dejarán cantidades escasas y poco abundantes. Por la tarde estas lluvias se desplazarán hasta el interior del cuadrante noreste, donde se espera que sean localmente abundantes y desde el Meteocat señalan que en general, los chaparrones podrán ir acompañados de tormenta y localmente de granizo o piedra. Un tiempo inestable que hará que los termómetros de toda Cataluña bajen y las mínimas y las máximas sean moderadamente inferiores.