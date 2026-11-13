El cap de setmana a Catalunya es preveu amb canvis destacats entre divendres i diumenge. Durant la jornada de divendres dominarà el cel serè o poc ennuvolat gairebé al conjunt del territori català. Malgrat tot el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) assenyala que creixeran núvols baixos al matí a l’oest de la depressió Central, prelitoral central i sud i a la Catalunya central que deixaran el cel mig o puntualment molt ennuvolat i al final del matí també creixeran nuvolades a l’extrem nord-est de Catalunya.
Uns núvols que poden deixar pluja tot i que sigui feble i intermitent al vessant nord del Pirineu fins a mig matí. On també s’esperen ruixats fins a final del matí és al quadrant nord-est que puguin ser febles o moderats que poden anar acompanyats de tempesta. Pel que fa a la cota de neu aquesta baixarà als 2.000 metres al vessant nord i rondarà els 2.300 metres a la resta. Aquestes pluges i núvols faran que la temperatura sigui entre lleugerament i moderadament més baixa.
Dels núvols al sol
La jornada de dissabte encara s’encapotarà més i al Pirineu i Prepirineu occidental, i al nord de l’Empordà, on estarà molt ennuvolat o puntualment cobert mentre que a la resta del país el cel quedarà mig ennuvolat i durant la tarda es pot compactar al terç oest del país. Uns núvols que s’espera una precipitació feble i intermitent al llarg del dia al Pirineu i Prepirineu occidental tot i que les quantitats que es poden acumular seran minses i localment poc abundants. Aquests núvols i la pluja no impactaran de forma destacada en les temperatures, ja que tant la mínima com la màxima seran semblants o lleugerament més baixes.
🌦️ Temps variable a mitjà termini amb possibilitat d’algunes precipitacions febles. 🌡️ Temperatura estable, lleugerament alta per l’època. https://t.co/WGmWORFEPx— Meteocat (@meteocat) November 12, 2026
Diumenge, en canvi, la situació començarà a capgirar-se i el cel només quedarà poc ennuvolat durant gairebé tota la jornada tot i que s’espera que creixin nuvolades a primeres hores del dia a l’oest i la depressió central que deixin el cel molt ennuvolat i que a final del dia la nuvolositat augmenti d’oest a est. La pluja també sortirà, majoritàriament, de l’equació i només s’espera precipitació feble i intermitent al terç oest i al final del dia a la meitat oest que deixaran quantitats minses o localment poc abundants. La temperatura serà semblant o lleugerament més baixa en general.