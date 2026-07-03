Catalunya es troba a les portes d’una nova onada de calor que s’espera que arribi al país cap a diumenge. Malgrat que encara no estigui en plena onada de calor les temperatures s’enfilaran per sobre dels 30 graus i en diversos punts del país es poden arribar a superar els 35 graus. Durant la jornada d’aquest divendres el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) preveu que el cel estarà regnat pel sol amb la presència de petits núvols alts al matí i alguns d’evolució al Pirineu, sobretot a l’oriental, i altres punts de l’interior del quadrant nord-est durant la part central del dia. Només a la nit els cels s’ennuvolaran un xic és amb la formació de núvols baixos al vessant nord del Pirineu.
Aquest cel serè farà que les temperatures màximes continuïn enfilant-se a Catalunya. De fet, la temperatura màxima serà més alta que els dies posteriors i els valors màxims s’assoliran al terç sud i Ponent; on els termòmetres es poden arribar a enfilar fins als 39 graus, sobretot a l’interior de les Terres de l’Ebre. De fet, al sud del país s’han activat els avisos per Situació Meteorològica de Perill (Avisos SMP) per calor intensa posant en alerta el Tarragonès, el Baix Camp, el Baix Ebre i el Montsià.
Cap de setmana de calor intensa
L’arribada d’aquesta onada de calor farà que el cap de setmana estigui marcat per les altes temperatures i el sol. Durant el dissabte el cel estarà serè amb les excepcions de les hores centrals del dia, quan s’espera que puguin créixer alguns núvols d’evolució a punts de muntanya de l’interior del quadrant nord-est i alguns núvols baixos al vessant nord del Pirineu. Un cel serè que farà que tant la temperatura mínima com la màxima siguin més altes a gairebé tot el territori català i a la sud-oest del país els termòmetres poden rondar els 40 graus.
☀️Ambient assolellat i temperatura a l’alça. A mitjà termini, molt probablement ens trobarem a les portes d’una nova onada de calor. pic.twitter.com/InlLXHbKrr— Meteocat (@meteocat) July 2, 2026
Una tendència que seguirà diumenge, quan s’espera que arribi la nova onada de calor a Catalunya. El cel es mantindrà serè tot i que s’espera que durant les hores centrals del dia puguin aparèixer alguns núvols d’evolució al Pirineu. Pel que fa a les temperatures s’espera que tant la mínima com la màxima, siguin lleugerament més altes.