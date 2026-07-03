Cataluña está a las puertas de una nueva ola de calor que se espera que llegue al país hacia el domingo. Aunque aún no esté en plena ola de calor, las temperaturas se elevarán por encima de los 30 grados y en varios puntos del país se pueden llegar a superar los 35 grados. Durante la jornada de este viernes, el Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat) prevé que el cielo estará dominado por el sol con la presencia de pequeñas nubes altas por la mañana y algunas de evolución en el Pirineo, sobre todo en el oriental, y otros puntos del interior del cuadrante noreste durante la parte central del día. Solo por la noche los cielos se nublarán un poco más con la formación de nubes bajas en el lado norte del Pirineo.

Este cielo despejado hará que las temperaturas máximas continúen elevándose en Cataluña. De hecho, la temperatura máxima será más alta que los días posteriores y los valores máximos se alcanzarán en el tercio sur y Ponent; donde los termómetros pueden llegar a elevarse hasta los 39 grados, sobre todo en el interior de las Terres de l’Ebre. De hecho, en el sur del país se han activado los avisos por Situación Meteorológica de Peligro (Avisos SMP) por calor intenso poniendo en alerta el Tarragonès, el Baix Camp, el Baix Ebre y el Montsià.

Fin de semana de calor intensa

La llegada de esta ola de calor hará que el fin de semana esté marcado por las altas temperaturas y el sol. Durante el sábado, el cielo estará despejado con las excepciones de las horas centrales del día, cuando se espera que puedan crecer algunas nubes de evolución en puntos de montaña del interior del cuadrante noreste y algunas nubes bajas en el lado norte del Pirineo. Un cielo despejado que hará que tanto la temperatura mínima como la máxima sean más altas en casi todo el territorio catalán y en el suroeste del país los termómetros pueden rondar los 40 grados.

☀️Ambient assolellat i temperatura a l’alça. A mitjà termini, molt probablement ens trobarem a les portes d’una nova onada de calor. pic.twitter.com/InlLXHbKrr — Meteocat (@meteocat) July 2, 2026

Una tendencia que seguirá el domingo, cuando se espera que llegue la nueva ola de calor a Cataluña. El cielo se mantendrá despejado aunque se espera que durante las horas centrales del día puedan aparecer algunas nubes de evolución en el Pirineo. En cuanto a las temperaturas, se espera que tanto la mínima como la máxima sean ligeramente más altas.