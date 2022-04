El romàntic missatge d’acomiadament de Marta López a Kiko Matamoros

Ja s’ha confirmat que Kiko Matamoros serà un dels personatges que concursarà en l’edició d’enguany de ‘Supervivientes’. I tant ell com la seva xicota, Marta López, han reconegut que entre les coses que pitjor portaran d’aquesta aventura està el fet d’haver-se de separar durant tant de temps, ja que passen la gran majoria del temps junts des que van començar la relació. I ara la influencer ha escrit un bonic missatge al seu Instagram per explicar com se sent i acomiadar-se del seu xicot.

“Encara estic assimilant que marxa. No us imagineu quan estimes a una persona, quan ho comparteixes tot amb ella, com costa separar-se. Potser algú s’ho imagina, però jo em considero afortunada de conèixer l’amor, d’estimar d’aquesta forma tan maca i corresposta com amb ell. Soc conscient que molts no han entès mai la diferència d’edat o el que sigui (cosa que sempre, per sort, m’ha importat molt poc) però es que mai he sentit que hagués de demostrar res a ningú”, ha començat escrivint Marta López.

Marta López i Kiko Matamoros – Europa Press

I ha continuat, defensant la seva relació: “Sempre he tingut molt clars els meus sentiments. Tinc la major de les sorts per tenir-lo al meu costat” i, seguidament, s’ha referit a la participació del seu xicot a ‘Supervivientes’: “Sé que ho farà genial i quan torni estaré esperant-lo, a casa, per continuar vivint moments junts”. “T’estimo”, ha conclòs la influencer.

Però encara hi ha més. En una altra story a Instagram, Marta López ha compartit una imatge on ella està asseguda sobre la falda de Kiko Matamoros i ha escrit: “T’estimo tant, però tant“.