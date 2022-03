L’Ajuntament de Chipiona pagarà 2.500 € mensuals a Rocío Carrasco

Rocío Carrasco ha estat molts anys en segona línia mediàtica, oculta i sense voler saber res de la televisió. Que el seu exmarit, Antonio David Flores, la deixés verda als platós durant més de 20 anys no ajudava a què tingués ganes de donar la cara, especialment per culpa del “pànic” que assegura que ha arribat a sentir cap a ell. L’any passat tot va canviar radicalment gràcies a Telecinco, que la va convèncer per explicar la seva versió de la història en un documental que va ser un èxit d’audiència. Automàticament, Rocío tornava a convertir-se en un personatge mediàtic molt seguit i envoltat d’expectació. I ha estat gràcies a això que s’ha decidit a començar a exercir com a hereva universal de la seva mare, de Rocío Jurado. Fins ara havia deixat que la família materna s’encarregués de tots els homenatges, però n’està farta i vol ser ella qui ho supervisi tot a partir d’ara.

Per tal de fer-ho, hauria signat un conveni amb l’Ajuntament de Chipiona per obrir, finalment, el Museu Rocío Jurado. El projecte s’ha paralitzat moltes vegades per culpa de la corrupció del consistori i també pels desacords familiars. Ara que està convençuda de voler posar-s’hi, ha demanat que s’obri el museu setze anys després que es parlés per primer cop sobre aquesta possibilitat. La revista Semana ha tingut accés al document que va signar l’alcalde i Rocío Carrasco, segons el qual es comprometen a iniciar els procediments per a la seva obertura durant aquest 2022 i l’inici de la comercialització de marxandatge.

El més sorprenent d’aquest conveni, però, és una clàusula que assenyala que l’Ajuntament pagarà 2.500 € mensuals a Rocío Carrasco en concepte de drets per ser l’hereva universal de la cantant. Signat el gener del 2020, la revista afirma que hauria estat cobrant aquesta quantitat fins ara; una milionada a canvi de res, realment.

Rocío Carrasco anuncia que el museu de la mare a Chipiona obrirà les portes aviat | Telecinco

Des de Ya son las ocho, el programa de Telecinco presentat per Sonsoles Ónega, una amiga de Rocío ha volgut defensar-la. Isabel Rábago assegura que ha parlat amb ella i que nega taxativament que aquesta informació sigui certa, que ella no està cobrant res. Ara bé, confirma que la clàusula existeix: “Legalment podria estar cobrant aquesta quantitat des del 2020, però no ho ha sol·licitat i l’Ajuntament tampoc no li ha donat. Ella no obre aquest museu per diners”, diu. Costa de creu que Rocío hagi renunciat voluntàriament a cobrar aquests diners si el document obliga el consistori a donar-li… una altra cosa és que hagin arribat a l’acord que comencin a pagar-li un cop el museu obri les portes, el que tindria més sentit. Sigui com sigui, el que queda clar és que aquesta obertura pot suposar un nou enfrontament en la família Mohedano.