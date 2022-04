Rocío Carrasco, acusada d’estafar una fundació en el seu concert benèfic

Rocío Carrasco volia fer un homenatge a la mare amb un concert multitudinari el 8 de març, tot fent-lo coincidir amb el dia de la dona. Abanderada feminista des de l’emissió del seu documental, la filla de Rocío Jurado va convidar algunes de les cantants més famoses del moment. Totes van actuar en una gala al Wizink Center de Madrid que tenia com a objectiu recaptar diners per a la Fundació Ana Bella, que ajuda dones que han estat víctimes de la violència de gènere. Quin és el problema? Que l’associació encara no ha vist ni un euro de tot el que va guanyar-se.

Així ho revela Informalia, que donen veu a una fundació solidària que lamenta no haver tingut notícies de Rocío Carrasco quan ja han passat quatre setmanes de l’esdeveniment: “No hem rebut la donació i tampoc no tenim constància que la rebem en un futur pròxim”.

Aquesta finalitat benèfica del concert ja es va posar en dubte fa un mes, quan va sortir a la llum la sorprenent clàusula que havia inclòs Rocío Carrasco en el contracte de les cantants. Cap d’elles no cobraria diners en considerar-se que era un acte solidari, però és que, a més a més, les obligava a cedir els seus drets d’imatge de l’actuació. Algunes d’ells van mostrar-se molt molestes, perquè amb això demostrava que hi havia una finalitat econòmica de la que Rocío volia aprofitar-se’n.

Rocío Carrasco fa enfadar les cantants de l’homenatge a la mare | Europa Press

Poc després de sabia que Telecinco gravaria tot l’espectacle per després enregistrar-lo en un vídeo que posarien a la venda. En cas que les cantants no cedissin els seus drets d’imatge, aquest no es podria comercialitzar sense que elles s’enduguessin part dels diners recaptats. Era tot una estratègia de Rocío Carrasco per guanyar diners? Sigui com sigui, no ha pogut evitar tornar a estar en el centre de la diana. La Fundació es mostra indignada amb el tracte rebut i sembla que la història no acabarà gaire bé. De moment, el tema queda en stand by fins que se sàpiga què se n’han fet de tots els diners de les entrades.