La trampa de Rocío Carrasco que indigna les cantants del concert solidari

Rocío Carrasco va organitzar un concert multitudinari a Madrid el 8M en homenatge a la seva mare, Rocío Jurado. L’exitosa cantant va demostrar el seu feminisme en diverses ocasions, el que donava ales a la filla per aprofitar-ho i recaptar diners per una associació d’ajuda a dones maltractades. Ho feia gràcies a l’ajuda de cantants molt conegudes, les que acceptaven col·laborar amb la causa en un concert al Wizink Center en el que no van cobrar res. Van entendre que es tractava d’un esdeveniment solidari per una bona causa i per això van acceptar cantar sense guanyar diners a canvi. El que no se sabia fins ara era que aquest concert hauria estat a punt de suspendre’s pocs dies abans de la interpretació. La culpable? La clàusula que hauria afegit Rocío Carrasco en el contracte de les cantants que van participar-hi.

Ha estat el fotògraf Diego Arrabal, íntim amic del seu exmarit Antonio David Flores, qui ha tret a la llum aquesta polèmica. Durant el concert Rocío Carrasco va agrair totes les participants el seu esforç i dedicació, tot mostrant-se amable i simpàtica amb elles. En cap moment ningú no va sospitar que s’estaven discutint entre elles poques hores abans… Resulta, sempre segons explica el paparazzi en el seu canal de Youtube, que les artistes no estaven d’acord amb una clàusula que les obligava a renunciar als seus drets d’imatge: “Van posar el crit al cel i el seu enuig encara avui és molt gran. El concert no es va suspendre per un pèl i avui revelaré la trampa de Rocío Carrasco”. Entre les cantants que van sumar-se a la iniciativa hi havia estrelles com Ruth Lorenzo, Pastora Soler, Ana Guerra o Soledad Giménez. No podia faltar Rigoberta Bandini i las Tanxugueiras, de les més aclamades de la nit.

Sembla que Rocío Carrasco tindria la intenció de comercialitzar un DVD amb el concert, el que va ser gravat en la seva totalitat. Si les cantants no cedien els seus drets, ella hauria de pagar-les la part proporcional de tot el que recaptés aquest projecte… i per tal de quedar-se ella amb els diners, les hauria forçat a cedir els drets. En un primer moment i com sembla lògic, les cantants s’haurien negat: “Entenien que l’esdeveniment era solidari i, com a tal, ningú no hauria de guanyar diners amb això. Van estar molt de temps negociant i al final van cedir perquè no volien problemes. Ara bé, van estar molt a prop de no pujar a l’escenari”. Cap de les cantants no s’ha pronunciat al respecte encara, però és probable que ho facin ara que s’hauria descobert el problema.

L’actuació no va reunir el públic esperat ni molt menys. L’organització havia calculat que podrien arribar a congregar 8.000 persones, però només van convèncer-ne 3.000. Telecinco havia promès que retransmetria les cançons en directe, però a l’últim moment van decidir cancel·lar-ho i emetre un programa especial sobre la guerra a Ucraïna en el seu lloc. Està previst que aquesta nit emetin el programa, per això.