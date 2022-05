Risto Mejide reacciona a la cancel·lació de ‘Todo es verdad’

Risto Mejide ha acomiadat aquest dimarts el seu programa nocturn a Cuatro, Todo es verdad. Només unes hores abans, es filtrava a la premsa que aquesta seria la seva última emissió perquè la cadena havia decidit ocupar aquest forat amb un espai nou sobre medicina i tecnologia que presentarà Carme Porter, la periodista i dona d’Iker Jiménez.

El periodista català continuarà amb el format original del programa, Todo es mentira, el que emeten als migdies amb molt bona audiència. També acaparava bastants teleespectadors l’espai que acaben de suspendre, el que fa que la notícia de la seva cancel·lació sorprengui: “Aquest equipàs s’acomiada aquesta nit a Cuatro fins molt aviat. Som-hi?”, deia Risto tot acompanyant una fotografia amb tots els membres de l’equip.

Risto ha volgut aprofitar la darrera emissió per agrair la confiança del públic: “Molt bona nit. Fa gairebé un any arrancàvem des d’aquesta mateixa sala de control, amb un programa que intentava anar més enllà de la notícia tot parlant amb els protagonistes i donant veu a les víctimes. En aquest temps ha passat de tot i des de l’equip us volem donar les gràcies. Voler és aprendre a acomiadar-se i quan hom s’acomiada després de fer una bona feina és d’agrair. Després de 49 programes diem fins aviat i, atenció, és un fins aviat”.

Risto Mejide s’acomiada de Todo es verdad | Instagram

L’últim programa, amb un titular potent

El Todo es verdad de Cuatro ha generat moments molt comentats gràcies a revelar temes en exclusiva. Han fet moltíssimes entrevistes a personatges coneguts i d’altres que tenien un paper clau en temes de tota mena. I amb què han acabat aquesta temporada? Com no podia ser d’una altra manera, amb un titular bomba sobre una de les notícies més importants de les últimes setmanes: el cas Pegasus.

El programa de Risto connectava per primer cop amb Martín Blas, l’excap de la Policia que va ser investigat per Pegasus entre el 2012 i el 2015. L’entrevistat no va dubtar en assenyalar, sense cap mena de pietat, el culpable d’aquestes filtracions: “Darrere de l’espionatge que vaig patir jo, estava l’excomissari Villarejo”. Un home molt conegut per la justícia, que acumula diversos delictes d’espionatge i que hauria acumulat moltíssima informació d’alts càrrecs al llarg de la seva carrera.

Risto Mejide reaccionava així a la cancel·lació

Abans de l’emissió d’aquest darrer programa, el presentador català compartia uns vídeos en el seu perfil d’Instagram per explicar què hi havia de veritat en les notícies que començaven a publicar-se: “Sabeu que no acostumo a emetre missatges d’aquest tipus, però estic rebent moltíssimes trucades en les que m’estan preguntant què ha passat sobretot des que s’han començat a compartir notícies. Faig aquest vídeo i així ho explico bé”, es justificava.

“Estic llegint notícies radicalment falses que asseguren que m’han donat “la pitjor notícia” amb la cancel·lació del Todo es verdad i no ha estat una sorpresa. La sorpresa va ser que un programa que estava previst per a uns mesos, ha acabat durant gairebé un any. Això ha estat una benedicció per a tots perquè ha estat un bon programa amb una mitjana del 6% de share, que suposa més d’un 20% més de la mitjana de la cadena. Ens ha donat moltes alegries. Llavors, què passa? Estava previst que això acabaria en algun moment per diversos motius. Així que, aquesta nit a les 23 h, últim programa de la temporada de Todo es verdad“, deia en un vídeo que ha agradat molt els seus seguidors.

Risto Mejide confirma el final del seu programa nocturn a Cuatro | Instagram

Risto s’ha quedat sense el programa dels vespres, però continuarà al capdavant de Todo es mentira. Confia que l’adeu de Todo es verdad sigui temporal, el que ha deixat caure en referir-se com a aquest com un final “de temporada” i no definitiu. El temps i la cadena diran.