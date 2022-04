Miguel Herrán plora en un vídeo que mostra la seva casa en flames

Miguel Herrán ha guanyat molta popularitat gràcies al seu paper a La casa de papel, l’exitosa sèrie de Netflix en la que interpretava a Río. L’actor, que va interpretar el Christian a Élite poc abans, ara és notícia per una notícia molt desagradable. Els fans agraeixen que es mostri natural i sense vergonya en el seu perfil d’Instagram, en el que ha arribat a publicar vídeos impactants en els que se’l veia plorant sense consol. Doncs bé, ara ha estat també aquesta finestra la que ha escollit per compartir que la seva casa s’ha incendiat.

Visiblement molt afectat, se’l sent en un vídeo que mostra com es crema la casa mentre ell plora des de fora amb impotència per no poder fer-hi res: “No m’ho puc creure, la meva p… casa”, diu entre sanglots. Un incendi molt important i virulent que hauria destrossat tot el que s’ha trobat a dins, tal com demostren les imatges que ha compartit posteriorment ja amb l’incendi apagat.

Miguel Herrán mostra que la casa se li ha incendiat | Instagram

De moment es desconeixen les causes de l’incident, però queda clar que ha perdut mobles i un munt d’objectes personals. Ell no ha donat més explicacions, simplement ha compartit els vídeos que demostren com ha acabat de destruïda la casa.

L’actor mostra el resultat de l’incendi | Instagram

Miguel Herrán mostra com ha quedat la casa després de l’incendi | Instagram

Els seus seguidors s’han mostrat escandalitzats i molt preocupats per ell, a qui han omplert de missatges d’ànims davant d’una catàstrofe que ha destrossat completament casa seva. Li han enviat el seu suport i desitgen que estigui bé i no hagi perdut res de molt valor sentimental.

Mentrestant, també hi ha hagut alguns usuaris de Twitter que han posat en dubte que sigui casa seva. I, en cas que sí que ho sigui, han criticat que el primer que faci sigui posar-se a gravar el vídeo i publicar-lo a la xarxa social: “Desitjo que sigui mentida que en veure la casa en flames, el primer que li hagi passat pel cap hagi estat començar a gravar per poder publicar-ho a Instagram”.