Mari Pau Huguet reapareix a televisió i explica per què no ha tingut fills

Mari Pau Huguet ha visitat l’Obrim Fil de Xavier Sardà a TVE, un programa que aquesta setmana debatia sobre la discriminació que pateixen les dones per culpa de la pressió estètica. Han volgut preguntar a la icònica presentadora de TV3 si ella creu que les dones encara són jutjades pel seu físic i si ha experimentat algun problema a la feina relacionat amb el seu cos. El primer que deixava clar és que a ella, personalment, no li importa començar a tenir més arrugues: “Mai no m’he preocupat en excés sobre això i el pas dels anys no em preocupa”.

En el seu cas, però, és cert que es va dir que estava massa prima i aquest va ser un argument recorrent en les crítiques que rebia quan estava en antena: “Hi havia aquesta mena d’interrogants i no sé per què. De cop i volta van voler buscar una persona amb una imatge més fresa i més jove. Ara bé, jo no vaig tenir un problema d’aprimar-me excessivament. Em vaig aprimar de cop i volta, sí, però no volgudament. Vaig deixar de fumar i em vaig obsessionar amb allò que diuen que en aquell moment m’engreixaria 20 kg. Evitava picar entre hores i, en comptes d’això, bevia molta aigua i feia dansa. Quan vaig començar a televisió l’any 1986, no notava aquesta pressió pel físic. Va ser després que es va començar a jutjar més”.

El Xavier Sardà també ha volgut preguntar-li sobre el fet que mai no hagi tingut fills, el que li han preguntat més d’una vegada. La Mari Rosa Huguet no s’ha tallat a l’hora de respondre sincerament: “Jo no he deixat de fer res per la carrera professional Potser l’única, que després penso que és una ximpleria, és tenir fills. I em sembla molt, però en aquell moment sempre deia allò de “No podré“. En el meu cas no vaig pensar mai que tenir fills no em permetria fer determinada feina o que em deixarien de donar programes. Més aviat pensava que volia ser una bona mare i educar bé els meus fills… tenint en compte com m’anava la vida, veia que no podria compaginar-ho. I després la vida et posa amb la realitat, que és que podria amb allò i amb molt més”.

El seu company va voler saber si ara, vist en perspectiva, es penedeix de no haver tingut criatures: “No, ho he acceptat. M’agraden molt els nens, però he triat aquesta opció i no passa res. No me’n penedeixo pas. El que sí que em fa reflexionar moltes vegades pensar que em vaig crear un món que realment no era tan preocupant… Jo el que no volia era tenir un fill i deixar-lo 24 hores amb una persona que me’l cuidés. En aquell moment jo no tenia els meus pares a prop i no tenir l’opció de dir que el deixaria amb l’avi… Encara que tampoc no m’hagués agradat”.

La Mari Pau Huguet va triomfar a TV3, tot convertint-se en una de les cares més reconegudes i estimades de la cadena. D’un temps ençà que no té programa, encara que a ella li agradaria tornar a antena i així ho ha revelat en les darreres entrevistes que ha concedit. De moment continua sense projecte, però confia que li donin l’oportunitat de tornar-hi aviat.