Preocupació per l’estat de José Luis Gil: “La recuperació va molt lenta”

L’actor José Luis Gil continua immers en la seva recuperació després d’haver patit un ictus el passat mes de novembre. Conegut pels seus papers a La que se avecina i Aquí no hay quien viva, l’intèrpret preocupava molt en saber-se que s’havia tractat d’un infart cerebral de gran gravetat. Després de més de vint dies ingressat a l’hospital, rebia l’alta i continuava la rehabilitació a casa. El problema és que pràcticament no hauria avançat en aquests cinc mesos, una lentitud en la recuperació que preocupa molt el seu entorn.

L’icònic Juan Cuesta, de 63 anys, està rebent un munt de missatges d’ànims dels seguidors i també dels companys de professió. Una de les tendres ha estat Cristina Medina, companya de La que se avecina, que es posava a plorar quan li preguntaven per ell: “Està millorant, però ha estat un cop molt dur i està sent difícil. Només espero que es recuperi”. També la companya Cristina Castaño ha volgut concedir declaracions sobre l’estat del seu amic: “Que li hagi passat això és trist i dolorós, però està envoltat d’una gran família. Tota la seva família està amb ell. Sé que està treballant molt, però que tot va molt lent. Hem de ser positius i tenir esperança, fe i força”.

L’actor Fernando Tejero també s’ha pronunciat públicament sobre el seu company en la mateixa línia: “Va lent, sí”, reconeixia. Tots estan nerviosos i preocupats pel seu company i amic, que continua dèbil després de gairebé mig any malalt. El cop va suposar una gerra d’aigua freda per a tots, els qui ara resen perquè avanci en la seva recuperació i perquè no li quedin moltes seqüeles després d’un ensurt que podria haver tingut conseqüències fatals.

José Luis Gil amb Jordi Sánchez a La que se avecina | Telecinco

José Luis Gil sempre ha interpretat papers molt estimats per al públic, que darrerament ha rigut molt amb la seva manera d’encarar els problemes amb Antonio Recio, interpretat per Jordi Sánchez. Tots dos formen un tàndem imprescindible a La que se avecina, per la qual cosa esperen que José Luis es recuperi per poder tornar a la feina. Encara queda per aquest moment, per la qual cosa els seus amics demanen paciència i molt positivisme.