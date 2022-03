Jorge Javier dirigeix un atac sense precedents contra una companya

Jorge Javier Vázquez ha dictat sentència contra Rosa Benito, la cunyada de Rocío Jurado que està guanyant-se la vida com a tertuliana de Telecinco des de fa uns anys. El presentador català va arribar a ser molt amic d’ella, sobretot quan treballaven junts a Sálvame i Supervivientes. Els companys van criticar-la de valent per diferents temes, especialment des que anunciés el divorci d’Amador Mohedano. Aquella campanya va donar-li ales per abandonar el programa del cor i fitxar per l’espai que presenta Sonsoles Ónega. Això l’ha distanciat del seu amic Jorge Javier, fins al punt que ara sembla que no se suporten. Almenys això fa pensar la columna de Lecturas que acaba de publicar el de Badalona, que dirigeix els seus dards contra ella en un text brutal i contundent.

“Podria dir que Rosa Benito és mala persona? No tinc prou elements per assegurar-ho. Podria afirmar que és una persona manipuladora i tortuosa? Sí. Amb totes les lletres i amb totes les de la llei”, escriu el presentador. No li perdona que Rosa hagi compartit la notícia de la millora de les audiències d’Antena 3, el que deixa en evidència a Sálvame i també la cadena en la que treballa. En Jorge considera que els directius no haurien de permetre que fes aquestes coses: “Crec que són massa condescendents amb actituds com aquesta. Mai se m’acudiria compartir res que anés en contra d’un programa de l’empresa en la que treballo. Però, és clar, jo sóc un professional i una persona que té clar que en la meva empresa hi treballa molta més gent, no només jo. És la nostra obligació protegir, en la mesura de les nostres possibilitats, aquesta empresa que ens proporciona feina cada mes. En canvi, la cunyada de Rocío Jurado està demostrant que ha perdut el cap“.

El català mai no havia dirigit un atac tan directe contra una companya, però en aquesta ocasió es queda a gust. No content amb això, prossegueix en un escrit que la deixa en evidència: “Ara no li agrada que el programa no li faci la pilota, però no ha d’oblidar-se que aquest programa també la va salvar de la seva ruïna econòmica i que li va donar suport durant moltíssims anys. Si no hagués estat per aquest programa que tant odia, la seva vida hauria estat més incòmoda. Sálvame la va convertir en un personatge de primera línia. Rosa es va entregar, el programa a ella, i tots dos van beneficiar-se”.

Jorge Javier Vázquez i Rosa Benito es van retrobar a televisió fa pocs dies | Telecinco

Quin va ser el motiu del final de la seva bona relació, segons el presentador? Que Rosa Benito va començar a parlar de la seva vida privada a televisió sense ser conscient que, llavors, no hi hauria marxa enrere i no podria evitar que els altres també en parlessin: “Rosa no hauria d’haver marxat de Sálvame, però aquesta és una altra història. Ara viu instal·lada en el ressentiment i aprofita qualsevol motiu per criticar-nos. Ha perdut el nord i ara res no li sembla prou i mai no es veurà recompensada”.