Rebecca Lima pren una decisió que la separa de Jordi Cruz

Jordi Cruz i Rebecca Lima formen una de les parelles més seguides d’Instagram. El xef català i l’arquitecta brasilera surten des de fa més de dos anys, una relació estable de la que presumeixen a la xarxa i també amb passejos romàntics per Barcelona. Viuen junts a la capital catalana, encara que aquest 2022 no s’estan veient gaire per culpa de la feina. Ella té estudis d’urbanisme, però actualment està centrada en promocionar la seva pròpia marca de roba. Aquest febrer la vèiem a Milà durant la seva Setmana de la Moda, un esdeveniment perfecte per inspirar-se, agafar idees i començar a promocionar la seva línia. Des d’allà va agafar un vol cap a casa, on no va estar-s’hi gaire ja que tenia un compromís a Rio de Janeiro que la tindrà allunyada de la seva parella una temporada.

Rebecca Lima i Jordi Cruz es fan dedicatòries romàntiques a Instagram

L’arquitecta i dissenyadora ha obert una botiga a la seva ciutat natal, un projecte que espera que l’ajudi a començar a fer-se un nom. La va inaugurar el passat mes de novembre, un moment molt especial en el que va acompanyar-la Jordi Cruz. Aquests dies no estan junts, però, ja que el cuiner ha començat les gravacions de Masterchef i no pot viatjar fins al Brasil. Ella s’hi quedarà una temporada, segons informa El Español, que assegura que s’hi estarà una temporada perquè ha llançat la col·lecció de primavera-estiu molt arriscada. Vol centrar els seus esforços en promocionar aquesta campanya, en la que hauria fet una inversió molt més notable. Ara es veuran menys, però fonts properes a la parella deixen clar que parlen sovint per telèfon i que faran l’impossible per viatjar des d’un país a l’altre amb freqüència.

Era setembre del 2019 quan els paparazzi els enxampaven junts per primer cop. En declarar-se l’estat d’alarma i el confinament per culpa del coronavirus, ella va decidir quedar-se a Barcelona amb ell. Aquesta convivència els hauria ajudat a formalitzar la relació, de la que presumeixen públicament sempre que poden. Ella continuarà tenint la residència fixa a Catalunya, però sembla que hauran de veure’s menys perquè ella haurà de viatjar a Brasil més assíduament per controlar com funciona la botiga. En un principi només venia banyadors, però ha ampliat el catàleg i ara compta amb una pàgina web més completa i moderna que permet comprar la seva roba des de qualsevol punt del món. El preu no és barat, però: ofereix vestits a 170 €, americanes a 90 € o biquinis a 70 €. L’estil és molt elegant i amb colors neutres, sense floritures ni estampats vistosos.

Així és l’estil de roba que ven la parella de Jordi Cruz | InstagramL

La dissenyadora brasilera promociona la seva marca | Instagram

L’arquitecta i dissenyadora confia que aquesta aposta funcioni i que pugui dirigir la marca des de Barcelona, encara que hagi escollit Brasil com a seu i lloc de la seva primera botiga física. Tota una empresària de la que el cuiner català està molt orgullós, tal com revelen els seus amics més íntims.