VÍDEO | Frank Cuesta, atropellat per un estruç

Frank Cuesta s’ha fet viral per un accident que ha tingut amb un dels seus animals. L’accident ha estat dur i podria fins i tot haver posat la seva vida en perill, però finalment ha servit perquè els seguidors de Frank Cuesta hagin pogut riure una estona. Frank Cuesta ha estat en perill moltes vegades i ha patit accidents als boscos que visita per ensenyar animals perillosos. El més recordat va ser el vídeo on el mossegava una de les serps més venenoses del planeta, el que podria haver-lo matat. Per sort va saber reaccionar ràpidament.

Se busca asistente para el santuario. El trabajo es tranquilo y sin contratiempos hhahahahahahaah pic.twitter.com/whGhgsWFhC — Frank Cuesta (@Frank_Cuesta) August 1, 2022

Aquesta vegada l’han atropellat. Però no ha estat un atropellament qualsevol com el que es pot patir a una ciutat. En el seu cas l’ha atropellat un estruç que corria darrere d’ell. Tot ha passat al seu refugi de Tailàndia mentre caminava pels seus terrenys i gravava un vídeo. Gràcies a que estava gravant s’ha pogut veure aquest moment impactant en que un grup d’estruços han començat a córrer darrere d’ell i una d’elles l’ha impactat. La resta l’ha pogut esquivar, però un d’ells, el menys espavilat, no ho ha pogut fer i ha acabat tirant a Frank Cuesta a terra atropellant-lo durament. Ara el vídeo s’ha fet viral a les xarxes socials on el protagonista el va compartir amb el títol Compte!!! Estruços.

La reacció de Frank Cuesta

Frank Cuesta s’ho va prendre en broma perquè no va patir ferides de consideració per aquest accident. “Es busca assistent per al santuari. La feina és tranquil·la i sense contratemps”, ha dit Cuesta a les seves xarxes socials d’una forma irònica i divertida. El vídeo s’ha compartit molt a les xarxes socials perquè capta un moment únic com és un atropellament d’estruços. L’ensurt va ser gran i el protagonista va córrer perill, però finalment ha acabat bé.