Adara revela quina malaltia té després de mesos en tractament

Adara Molinero ha aconseguit una legió de fans molt fidels gràcies al seu pas per Gran Hermano. Per tal d’aprofitar la fama que va fer-hi, s’està centrant en una faceta d’influencer que vol esprémer per continuar fent diners. Els seguidors aplaudeixen la transparència que hi demostra amb totes les confessions que deixa anar, el que acaba de tornar a fer aquest dijous. Adara ha reconegut més d’una vegada que no travessa un moment molt bo pel que fa a la salut.

Feia temps que se sentia exageradament inflada i que patia ardors de panxa molt forts. Finalment, s’ha decidit a anar al metge i ha pogut tenir un diagnòstic: “Després de moltíssimes proves, han sabut que tinc el bacteri de l’helicobacter pylori“. L’Adara té una gastritis crònica que la força a medicar-se, un tractament potent que ara haurà de compaginar amb la nova malaltia.

Adara explica per què ha hagut de tornar al metge

“Em vaig espantar molt perquè em semblava contradictori trobar-me pitjor quan estava prenent 12 pastilles d’antibiòtic al dia”, diu. L’exconcursant ha hagut d’adaptar la seva rutina a aquest estat de salut: “Estic menjant d’una manera molt saludable amb peix blanc, verdures i patata bullida… Em senta de meravella perquè prenc fruita i uns suplements naturals que m’està ajudant molt a tot el tema de la mucosa en les digestions per protegir l’estómac”.

Ara es troba millor, però ha estat tres dies vomitant sense parar: “Espero anar trobant-me millor perquè tinc molts plans per aquest estiu. Aquests darrers mesos han estat durs, ja que també vaig haver d’anar a urgències per culpa d’unes angines horribles. Feia anys que no em posava tan malalta”.

Adara Molinero explica que està malalta | Instagram

La influencer confirma que s’ha reconciliat amb Rodri

La relació de l’Adara i el Rodri Fuertes ha estat una autèntica muntanya russa. La parella ha tallat i s’ha reconciliat milers de vegades, el que fa que els seguidors estiguin perduts. Fa quinze dies van voler publicar una foto que confirmés que s’han perdonat, un amor que fa que tornin a estar junts poc després de veure’s envoltats d’uns rumors de crisi constants. Ara se centren en prosseguir les obres de casa, uns plans per crear una llar junts.

Adara i Rodri tornen a estar junts | Instagram

La parella va arribar a esborrar totes les fotografies dels seus perfils d’Instagram en les que apareixien junts, el que va fer pensar que la ruptura no tenia solució. Finalment han decidit perdonar-se i ara volen anar a viure junts, un pas definitiu que podria derivar en una relació estable que demanen des de fa temps.